Il Treviso Basket riparte da coach Pillastrini: sarà ancora lui l'allenatore della De' Longhi

TREVISO La De' Longhi (girone Est) ripartirà dalla conferma di Stefano Pillastrini (SportLab Agency) per la stagione 2017-18. Il tecnico di Cervia resterà alla guida della TVB e a lui toccherà indirizzare le strategie di mercato. Al momento non sembra però aver preso corpo l’ipotesi di un’ulteriore estensione fino al 2019 del contratto in scadenza al 30 giugno 2018. Nel reparto lunghi piace Luca Severini (Evolution Sports), 21enne ala-centro che nel 2016-17 ha giocato a Casale Monferrato (6.7ppg e 4.7rpg), ma è sotto contratto fino al 2018 con Pistoia che gli cercherà nuovamente collocazione in A2.

Obiettivo concreto per Cantù è invece capitan Matteo Fantinelli (Octagon Europe): il 24enne playmaker, in questa stagione a Treviso (8.9ppg e 5.7apg), dovrà scegliere se esercitare l’escape dal contratto con la De’ Longhi e sposare la causa della società brianzola, al momento l’unica ad avere espresso concretamente interesse per il giocatore, oppure restare da titolare in A2 con la squadra nelle cui fila ha disputato le ultime 3 stagioni. Udine (girone Est) segue invece con interesse Riccardo Cortese (MVP) per lo spot di ala piccola titolare rimasto vacante dopo la scelta di Stan Okoye di accasarsi a Varese. Sull’ala del 1986 (16.1ppg e 4.7rpg nel 2015-16 a Ferrara) c’è però anche un interesse forte da parte di Treviso.

DAVIDE MORETTI VISITA INDIANA, CONNECTICUT, TEXAS TECH E UTAH

Sono Indiana, Connecticut, Texas Tech e Utah le università che Davide Moretti visiterà in vista della scelta del college dove proseguirà la sua carriera, esercitando – salvo clamorosi colpi di scena - la clausola di uscita (gratuita verso la NCAA) dal contratto che lo lega a Treviso. Il playmaker del 1998, accompagnato dal padre Paolo, valuterà le diverse opzioni offerte dai quattro programmi universitari e rientrerà in Italia per aggregarsi dal secondo raduno di metà giugno alla Nazionale Under 19 in preparazione per i Mondiali del Cairo.