Coronavirus: Treviso Basket riprende ad allenarsi a porte chiuse

Dopo la prima ordinanza regionale sul Coronavirus, d’intesa con le istituzioni locali, Treviso Basket dal pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio, è tornata ad allenarsi nell'impianto sportivo di San Antonino. Gli allenamenti si terranno a porte rigorosamente chiuse.

L’attività giovanile rimane sospesa per questa settimana fino a nuove comunicazioni. In attesa di indicazioni sullo svolgimento delle prossime gare di campionato viene sospesa la vendita dei biglietti per la prossima partita De’Longhi Treviso contro Dolomiti Energia Trento.