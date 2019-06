Treviso Basket: svelati orari e date della finale scudetto

Dopo la strepitosa vittoria in semifinale contro Treviglio, Treviso Basket tornerà in campo la prossima settimana per giocarsi la finalissima scudetto. Nelle scorse ore sono state svelate date orari della finale scudetto.

Martedì 11 giugno, alle ore 21, Gara 1 andrà in scena al Palaverde di Villorba. Giovedì 13 giugno, ore 20.45, il secondo scontro sempre tra le mura di casa per i trevigiani. Lunedì 17 giugno, alle ore 20.45, Gara 3 sarà la prima in trasferta al PalaFantozzi di Capo d'Orlando. L'eventuale Gara 4 si giocherà mercoledì 19 giugno, ore 20.45, sempre al PalaFantozzi. L'ultimo, eventuale, scontro sempre domenica 23 giugno, alle ore 18 al Palaverde. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta su SportItalia e su Lnp Tv in streaming

Prevendite

La prevendita per le finali scudetto sono aperte da lunedì 3 giugno con prelazione abbonati fino a giovedì compreso sia per gara1 che per gara2. Online su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria (gli abbonati devono inserire il codice TLITE presente sull'abbonamento per esercitare la prelazione on line) e Punti Vendita Vivaticket da lunedì ore 12 (www.vivaticket.it). Alla palestra Sant'Antonino fino a venerdì dalle 17 alle 20, sabato 10-13. Martedì 4, giovedì 6 e lunedì 10 anche dalle 12.00 alle 14.30. Nei punti vendita Treviso Wind/3 in Piazza Borsa, a Treviso Wind Piazza San Vito, a Silea Wind Centro Comm. Emisfero, Conegliano Wind Via XI Febbraio) e Elettrodomestici Zanatta a Camalò da domani, lunedì alle 12, in questi punti vendita solo vendita libera a prezzo pieno biglietti Non Numerati. I prezzi per Gara1 e Gara2 (singola partita) sono i seguenti:

NON NUMERATO interi 18 euro (abbonati 15 euro), 12 euro under 25 (abbonato 10), 7 euro under 14 (abbonato 5)

NUMERATO 25 euro (abbonato 22 euro)

DISTINTO 30 euro (abbonato 27 euro)

CENTRALE 50 euro (abbonato 45 euro)

SUPERCENTRALE 70 euro (abbonato 65 euro)