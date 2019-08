De' Longhi Treviso Basket: amichevole precampionato a Domegge

Una proficua settimana di lavoro per la truppa di coach Menetti si concluderà domani, sabato, con l'amichevole al palasport di Domegge (ingresso libero) alle 18.30 con gli Stings Mantova (A2) dove giocano due giovani ex trevigiani, Alvise Sarto e Andrea Epifani. Dopo la partita, in cui la squadra trevigiana dovrà fare a meno di Tessitori e Fotu, che nel week end iniziano l'avventura al Mondiale in Cina con Italia e Nuova Zelanda, squadra e staff rientreranno a Treviso per riprendere la preparazione. Il 4 settembre altra amichevole, stavolta a Pieve di Soligo contro i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia.

LUNEDI' RIPRENDE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI "SE LA VEDI T'INNAMORI" !

Riprende lunedì 2 settembre, dopo le oltre 1800 tessere staccate nella prima fase dedicata alle prelazioni a luglio, la campagna abbonamenti "Se la vedi t'innAmori" per la stagione 2019/20 in Serie A della De' Longhi Treviso Basket, con 15 partite di Regular Season in carnet. L'abbonamento si acquista nei punti vendita, nelle filiali Volksbank e on line (solo NON Numerati), e a La Ghirada il lunedì mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 (tutti i settori).

RITIRO TESSERE

Per chi avesse già acquistato l'abbonamento a luglio, bisogna presentarsi a La Ghirada da lunedì 2 settembre, in orari di prevendita (dalle 16 alle 20 lunedì, mercoledì e venerdì, sabato 10-13), con la ricevuta di pagamento emessa a luglio. Si potrà così ritirare la tessera e, per chi era abbonato nella scorsa stagione, la maglietta t-shirt celebrativa della promozione in Serie A.

Contemporaneamente gli abbonati potranno acquistare con la scontistica a loro dedicata il biglietto per la prima di campionato del 26 settembre tra De' Longhi TVB e Armani Milano e anche il biglietto a prezzo unico (10 euro) per l'amichevole "Trofeo Gilberto Benetton" del 19 settembre con il Fenerbahce.

PREZZI:

NON NUMERATO (costo biglietto partita 15 euro): euro 180,00

NON NUMERATO Under 25 (costo biglietto partita 10 euro): euro 120,00

NON NUMERATO Under 14 (costo biglietto partita 5 euro): euro 60,00

----------------------------------------

NUMERATO (costo biglietto partita 22 euro): euro 265,00

----------------------------------------

DISTINTO (costo biglietto partita 27 euro): euro 325,00

(settori G-H-I-K-O-P-N)

-------------------------

CENTRALE (costo biglietto partita 45 euro): euro 550,00

(settori A-B-C-D)

-------------------------------

SUPERCENTRALE (costo biglietto partita 60 euro): euro 720,00

(settori B-C)

INFORMAZIONI E MODALITA'

L'abbonamento dà diritto ad assistere a 15 partite di Regular Season del campionato di Serie A, esclusi eventuali Play Off e la prima partita di Regular Season del 26 settembre al Palaverde vs l'Armani Milano. L'abbonamento Under 14 e Under 25 è in vendita solo per i settori Non Numerati.

DOVE SI COMPRA L'ABBONAMENTO

da Lunedì 2 settembre

-LA GHIRADA (Strada di Nascimben 1/b, Treviso - Uffici a fianco ingresso Ristorante)

VENDITA abbonamenti tutti i settori disponibili. Lunedì-venerdì dalle 16.00 alle 20.00 - Sabato dalle 10.00 alle 13.00.

-ON LINE

sul sito www.trevisobasket.it, sezione Biglietteria/Abbonamenti, con bonifico bancario, solo NON NUMERATI

-PUNTI VENDITA

Wind/3 a Treviso (P.za San Vito e Piazza Borsa), a Silea (Emisfero), a Oderzo (Via Verdi), a Conegliano (Via XI Febbraio); Elettrodomestici Zanatta a Camalò solo abbonamenti NON NUMERATI

-FILIALI VOLKSBANK

Solo al mattino in orario di apertura delle filiali, vendita solo abbonamenti NON NUMERATI

PREVENDITA DE' LONGHI TVB-ARMANI MILANO (26 sett.)

E TROFEO GILBERTO BENETTON DE' LONGHI TVB-FENERBAHCE ISTANBUL (19 sett.)

Per il Trofeo Gilberto Benetton, l'amichevole di lusso tra la De' Longhi Treviso Basket e il Fenerbahce Istanbul del 19 settembre, la prevendita è già attiva on-line e nei punti vendita (Wind/3 di Treviso, Silea, Oderzo e Conegliano, Elettrodomestici Zanatta a Camalò). Dal 2 settembre biglietti in vendita anche a La Ghirada negli orari di vendita abbonamenti. Biglietti prezzo unico “Non Numerati” 10 euro.



DE' LONGHI TVB - AX ARMANI MILANO, 1^GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE A - 26 SETTEMBRE - ORE 20.30

La prima giornata di campionato sarà l'unica gara "fuori abbonamento" della stagione, gli abbonati avranno la prelazione sul proprio posto e il prezzo riservato dal 2 settembre al 15 settembre. Contemporanea vendita libera dei posti Non Numerati e altri settori per i posti liberi da abbonamento. Acquisto nei punti vendita, on line sul sito e nelle filiali Volksbank (solo Non Numerati) e a La Ghirada dal 2 settembre al 15 settembre. Prezzi per abbonati in prelazione: Non Numerati 12 euro (Under 25 8 euro, Under 14 4 euro); Numerati 20 euro; Distinti 25 euro; Centrali 40 euro; Supercentrali 55 euro. Dal 16 settembre termina la prelazione e si potranno acquistare in vendita libera sia Numerati, Distinti, Centrali e Supercentrali, che ancora i Non Numerati. Ecco i prezzi per i Non Abbonati: Non Numerati 17 euro (Under 25 12 euro, Under 14 6 euro); Numerati 25 euro, Distinti 30 euro; Centrali 50 euro; Supercentrali 70 euro.