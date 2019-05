Giorgia Sottana, trevigiana doc, è la nuova capitana della nazionale italiana di basket

Una nazionale di Marca! Sarà infatti Treviso a ospitare da domani, il 23 maggio, il raduno della Nazionale femminile in preparazione al prossimo europeo. Un grande onore per la nostra regione sempre più "casa" delle nazionali. Lo staff tecnico coordinato da Marco Crespi guiderà le 17 Azzurre che si alleneranno per due settimane alla Ghirada, con un nutrito programma delle partite amichevoli nel percorso di avvicinamento all'Europeo. «E' un grande onore per il Veneto ospitare la Nazionale femminile a Treviso - dice il presidente del Comitato regionale, Roberto Nardi - saranno delle giornate molto importanti per preparare il sogno europeo. Buon lavoro alle ragazze e allo staff e invito ovviamente tutti gli appassionati a sostenere le nostre azzurre, specialmente in occasione dell'amichevole del 1° giugno a Ponzano».

Il 31 maggio la prima gara a Pordenone contro l'Ucraina, che sfideremo anche il giorno successivo a Ponzano Veneto (Treviso) cui seguiranno quelle lontano dalla Marca. Le Azzurre, che partivano dalla seconda fascia di merito dopo aver chiuso al primo posto il girone delle Qualificazioni, sono state inserite nel girone di Nis (Serbia) ed esordiranno il 27 giugno contro la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocano alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su SkySportHD. Le prime classificate dei 4 gruppi accedono direttamente ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocerebbe le squadre del girone D, ovvero Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia. Tutta la fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020 in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Le Azzurre, che due anni fa all'Europeo di Praga chiusero al settimo posto, tornano a sfidare la Turchia, che ci ha sempre sconfitto nelle ultime tre edizioni dell’EuroBasket Women. Nel 2017 a Hradec Kralove l’Italia ha battuto l’Ungheria (49-48) nello spareggio che ci aprì le porte dei Quarti di Finale. La sfida in programma a Nis il 30 giugno sarà il primo confronto con la Slovenia in un Europeo: l’ultimo precedente a Bormio l'amichevole del 18 agosto 2007 (62-55 per le Azzurre).

Le Azzurre

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, Passalacqua Ragusa)

5 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, Fenerbahce, Turchia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, Fenerbahce, Turchia)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, Famila Schio)

12 Laura Spreafico ('91, 1.81, Guardia, Elcos Broni)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia, Famila Schio)

15 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker, San Martino di Lupari)

19 Lorela Cubaj ('99, 1.93, Centro, Georgia Tech University)

20 Elisa Ercoli ('95, 1.90, Centro, Allianz Geas Sesto Giovanni)

21 Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Ala, Allianz Geas Sesto San Giovanni)

22 Kathrin Ress ('85, 1.92, Centro, Itas Bolzano)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, Passalacqua Ragusa)

28 Valeria Trucco (’99, 1.92, Ala, Iren Fixi Torino)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro, Famila Schio)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, Wake Forest University, USA)

Lo staff

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Alessandro Magro

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Francesca Zara

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedici: Andrea Billi, Roberto Fabbrini

Massofisioterapisti: Davide Pacor, Matteo Brunelli

Osteopata: Giampaolo Cau

Team Manager: Marco Gatta

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Video Maker: Marco Cremonini

Il programma

23 maggio

Ore 12.00 Raduno a Treviso presso Hotel Maggior Consiglio - Str. Terraglio, 140

Ore 18.30-20.30 Allenamenti

24 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamenti

Ore 18.30-20.30 Allenamenti

25 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

26 maggio

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

27 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

28 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

29 maggio

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

30 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

31 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

Ore 20.00 Italia-Ucraina a Pordenone (PalaSport Maurizio Crisafulli - Via F.lli Rosselli, 4)

1 giugno

Ore 9.00-11.00 Allenamenti

Ore 17.00 Italia-Ucraina a Ponzano Veneto (PalaCicogna - Via dei Dogi)

2 giugno

Riposo

3 giugno

Raduno a Treviso

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

4 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamenti

Ore 18.30-20.30 Allenamenti

5 giugno

Ore 8.30-11.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.30 Allenamenti

6 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.30 Allenamenti