Il Treviso Basket cerca di convincere capitan Fantinelli a restare e libera Saccaggi

TREVISO La De' Longhi (girone Est) sta provando in questi giorni a provare a convincere capitan Matteo Fantinelli a restare ancora nella Marca rinunciando alle sirene di serie A che gli arrivano da Cantù per provare a conquistare sul campo la promozione nella massima serie con il club biancoazzurro. La società nel frattempo ha ufficialmente esercitato l’escape dal contratto con Andrea Saccaggi non prolungando quindi il rapporto attualmente in essere: "La società ringrazia calorosamente Andrea per la dedizione e l'impegno dimostrato nell'annata trascorsa insieme e gli augura buona fortuna per il prosiegiuo della carriera sportiva". Resta invece ancora in stand by la situazione di Tommaso Rinaldi, altro giocatore nei confronti del quale Treviso ha una clausola di uscita.

La società, per quanto concerne il mercato in entrata, punta invece su Gherardo Sabatini per rinforzare il reparto esterni alla luce delle partenze di Davide Moretti e Andrea Saccaggi. Come riporta "Spicchi d'arancia", il playmaker del 1994, che in regular season a Ravenna aveva prodotto 6.9ppg e 1.8apg, ha quasi raddoppiato il suo fatturato nei playoff (13.4ppg e 2.0apg in 10 gare). Importante poi quanto scritto su Facebook, nella giornata di lunedì, dalla curva dei I Fioi dea Sud in merito al rischio di non tesseramento per la prossima stagione del jolly difensivo Dorde Malbasa: