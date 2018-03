Treviso Basket torna al Palaverde: domenica sfida-chiave contro Ferrara

TREVISO La De' Longhi Treviso Basket dopo tre settimane torna al Palaverde domenica alle 18.00 per la 9° di ritorno della A2 Est, avversaria la Bondi Kleb Ferrara. Prima della sosta per la Coppa Italia, nell'ultimo turno giocato, TVB che attualmente è nel gruppo delle quarte in classifica con 28 punti, aveva perso a Verona (78-75) interrompendo la striscia di nove vittorie di fila;

Ferrara invece cavalca a sua volta una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, l'ultima prima della sosta 87-81 contro Forlì (30 punti di Hall, 13 per Rush e il veterano Fantoni). All'andata in terra estense la Bondi si impose 80-75 (29 di Cortese per Ferrara, 19 punti di Musso per Treviso). Mike Hall, punto di forza della squadra ferrarese, comanda diverse classifiche della A2 Est: valutazione, rimbalzi (13.7 a gara), rimbalzi in difesa (9.5), rimbalzi d'attacco (4.2), minuti in campo (36.5). Inizia con domenica il "rush finale" con le ultime sei partite decisive per comporre la griglia dei play off. Arbitri dell'incontro saranno Vita, Pierantozzi e Almerigogna. Biglietti ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. "Abbiamo gestito questa pausa di due settimane per recuperare energie e acciacchi vari, e ora ci prepariamo per questo rush finale molto impegnativo. In prospettiva della parte finale della stagione abbiamo approfittato di questi giorni per mettere nel nostro bagaglio anche qualche novità tecnico-tattica sia in difesa che in attacco, ed ora siamo pronti per iniziare queste sfide a partire da domenica con Ferrara" dichiara coach Pillastrini chiamato a motivare i suoi giocatori per una nuova grande sfida nel tempio della pallacanestro trevigiana.