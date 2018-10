Treviso Basket - Fortitudo: ultimi biglietti in vendita, si va verso il sold out

Venerdì 19 ottobre, alle ore 17, nella palestra di Sant’Antonino il coach Max Menetti terrà la conferenza stampa di presentazione del match di domenica che vedrà Treviso scendere in campo contro la Lavoropiù Fortitudo Bologna.

Già esauriti i biglietti distinti, numerati e centrali. Gli ultimi biglietti Non numerati saranno venduti giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12.30 (salvo esaurimento) in prevendita alla palestra di Sant’Antonino. I Non numerati si troveranno fino a sabato in orario di negozio anche nei punti vendita Wind Sperotto di Treviso, Silea-Emisfero, Conegliano, 3Store a Treviso e Elettrodomestici Zanatta a Camalò, fino a esaurimento. Per il match di domenica TVB in accordo con la società Fortitudo ha concesso alla tifoseria ospite 170 biglietti. Domani si terrà un tavolo tecnico con la Questura di Treviso per la gestione delle tifoserie domenica al Palaverde.