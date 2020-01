Treviso Basket, domenica al Palaverde super sfida contro la Fortitudo

Insieme alla sfida contro Venezia è una delle partite più attese dell'intera stagione. Domenica 2 febbraio, al Palaverde di Villorba, tornano a sfidarsi Treviso Basket e Pompea Fortitudo Bologna, un vero classico per gli amanti della pallacanestro italiana. Biglietteria verso il tutto esaurito per il match di domenica alle ore 19. Ancora qualche manciata di biglietti disponibili al punto Wind/3 di Silea-Emisfero (non numerati) e scrivendo a biglietteria@trevisobasket.it

IL RICORDO DI KOBE BRYANT

Nel minuto di silenzio previsto dalla Lega Basket per domenica verrà ricordato il campionissimo Kobe Bryant, che verrà omaggiato anche da un suggestivo video sui maxischermi centrali del Palaverde. La Lega Basket ha anche predisposto delle vetrofanie adesive sui tabelloni di tutti i campi della Serie A che riporteranno il nome del giocatore scomparsi e i "suoi" numeri di maglia 8 e 24.

TVB CAMP E TVB PROCAMP, CONTINUANO LE ISCRIZIONI

Aperte le iscrizioni per i camp estivi di TVB al Villaggio San Francesco di Caorle: due le offerte, il TVB CAMP per i più piccoli (nati dal 2011 al 2007) dal 21 al 27 giugno e il TVB PRO CAMP, camp di alta specializzazione per ragazzi nati dal 2007 al 2003, che si terrà dal 28 giugno al 4 luglio. La parte tecnica del camp verrà seguita dagli istruttori del settore giovanile e dagli allenatori della prima squadra della De' Longhi Treviso Basket, la parte di animazione dallo staff del Villaggio San Francesco e la supervisione della Cooperativa Comunica con i suoi "tutor" esperti nel lavoro con i ragazzi. Iscrizioni e moduli con tutte le informazioni su www.trevisobasket.it e www.cooperativacomunica.org . Prezzo agevolato per le iscrizioni entro il 30 aprile.