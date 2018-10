Treviso Basket: la squadra parteciperà ai funerali di Gilberto Benetton

La De' Longhi Treviso Basket, associandosi con commozione al lutto della famiglia Benetton per la scomparsa del "Signor Gilberto", giocherà le partite di mercoledì e domenica in trasferta con il lutto sulla maglia di gioco.

Idem nella prossima partita in casa al Palaverde del 4 novembre con la Tezenis Verona, in cui verrà anche osservato un minuto di silenzio alla memoria. La società parteciperà alle esequie di venerdì alle 11 al Duomo di Treviso. Un tributo necessario per un uomo che in vita non ha mai nascosto la sua grandissima passione per la pallacanestro trevigiana.