Treviso Basket: tre vittorie e una sconfitta per le squadre giovanili nel weekend

La squadra Under 13 provinciale di coach Salsi ha giocato contro Il Trevignano alla palestra delle Acquette uscendo sconfitta per 47 a 58. Questo il tabellino della gara: Cattarin 2, Campa, Pin 13, Bonariol 15, Crisanti, Naples 7, Massani, Lanza, Paitowschi 4, Fachin 6, Cappellato.

Vittoria invece, nell'ultima partita del girone di andata, per l’Under 14 Élite di coach Cazzin contro il Gruppo Serafin Oderzo 75 a 38 (Peresson 16, Granzotto 14, Iacopini 11, Simionato 9, Biffis 6, Sanders 5, Spinazzè 4, Vendramel 4, Modenese 4, Furlanetto 2, Rossi, Della Mora.); la prossima partita sarà Sabato 26 gennaio alle Acquette per la 1^ giornata di ritorno contro il Basket Pieve alle ore 17:15. Vittoria dopo un tempo supplementare (77 a 83) per l’Under 15 Eccellenza di coach Tabellini contro la Oxygen Bassano mantenendo il primato in classifica. Ecco il tabellino della gara: Vettori 9, Peresson 19, Falqueto 20, Ljubojevic 11, Faggian 11, Da Rin 6, Paties 6, Deganello, Marin, Vitucci, Fea, Garbin n.e. La prossima partita sarà venerdì 25 Gennaio alle ore 20:15 contro la Tezenis Verona. Giornata di riposo per l’Under 15 Gold di coach Pomes che tornerà in campo sabato 26 Gennaio a Mestre contro il Basket Leoncino alle 19:30. Infine torna vittoriosa dal lago di Garda l’Under 16 Eccellenza di coach Novello che impone il proprio gioco contro la Virtus Basket Alto Garda vincendo 46 a 92. Ecco il tabellino dell’incontro: Tonon 4, Botter 5, Poser 12, Giaquinto 6, Masiero 6, Spinelli 10, Ronca 21, Ruggiero 13, Vezzi T., Abramo 6, Buzzavo 3, Borsoi 6. La prossima partita sarà in Ghirada Sabato 26 Gennaio alle ore 19:15 contro il Petrarca Padova.