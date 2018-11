Treviso Basket: rinviato il match contro Imola

A causa della convocazione di Amedeo Tessitori in Nazionale, la gara tra Treviso Basket e Andrea Costa Imola, valida come decima giornata del girone di andata di Serie A2, inizialmente in programma per sabato 1 dicembre è stata posticipata a mercoledì 5 dicembre alle ore 20, sempre al Palaverde. I biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni.