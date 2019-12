Treviso Basket: una settimana dedicata agli eventi di Natale

Una serie di eventi in questa settimana danno il "là" al Natale di Treviso Basket che sarà impegnatissima e presente in centro storio per i numerosi appuntamenti del "Natale incantato". Vediamoli nel dettaglio:

VENERDI' LA LOGGIA INCANTATA

Venerdì 6 alle 19.00 la squadra e lo staff al completo saranno ospiti del Comune di Treviso per l'inaugurazione della "Loggia Incantata", che rappresenta simbolicamente l'inizio del periodo natalizio per la città. All'interno dell'evento i giocatori e i coaches parteciperanno per testimoniare la presenza nel cuore pulsante della vita cittadina della realtà cestistica trevigiana.

SABATO OTTICA CAPELLO IN CALMAGGIORE

Sabato alle 18.30 la squadra sarà in Calmaggiore, presso il negozio dello sponsor Ottica Capello che per l'occasione lancerà i nuovissimi occhiali da sole TVB realizzati da Capello in collaborazione con Marcolin in una virtuosa sinergia tra partner della società trevigiana. Una bella idea regalo per il Natale. Dalle ore 18.00 grandi e piccoli potranno ricevere gadgets e cappellini Capello/TVB, e all'arrivo della fare i selfie con i giocatori che verranno stampati direttamente per essere autografati sul posto!

DOMENICA TVB-REGGIO E PRESENTAZIONE GIOVANILI

Domenica al Palaverde alle ore 19.00 si giocherà la 12° giornata tra De' Longhi Treviso Basket e Grissin Bon Reggio Emilia. La prevendita è già attiva on line (www.trevisobasket.it, sezione biglietteria), nei punti vendita consueti (Wind/3 di Treviso e Provincia ed Elettrodomestici Zanatta) e punti vendita Vivaticket. Nell'intervallo della partita ci sarà la grande sfilata del settore giovanile unificato De' Longhi Treviso Basket e Solid World, con centinaia di bambini e ragazzi che coloreranno il Palaverde prima e durante la partita.

MARTEDI' LA CENA DI NATALE

Martedì 10 dicembre al BHR Hotel la cena di Natale di TVB con sponsor, consorziati, familiari, collaboratori e staff che festeggeranno insieme come ogni anno, animerà la serata Moreno Morello da Striscia la Notizia. In cantiere anche un video natalizio con protagonisti i giocatori e gli allenatori in una veste...inedita, che verrà proiettato in anteprima e poi si potrà vedere sui social di TVB.

CONSEGNA REGALII DI NATALE IN PEDIATRIA

Il 23 dicembre alle ore 11.00 la squadra in versione "Babbo Natale" sarà come di consueto al reparto di Pediatria dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso a consegnare i regali ai bambini ricoverati, in collaborazione con Maxì Supermercati e Crich.