De' Longhi Treviso Basket: iSENS illumina la palestra di Sant'Antonino

TREVISO Grande novità alla palestra TVB di Sant'Antonino dove ora è più facile per i baby biancocelesti fare canestro, grazie all'intervento di una prestigiosa azienda che fa parte del Consorzio Universo Treviso, la trevigiana I Sens leader dell'illuminotecnica e della domotica che ha dotato di un nuovo impianto di illuminazione la palestra dove si allenano e giocano le giovanili TVB e "casa" degli allenamenti della prima squadra. I Sens (www.isens.it) è un'azienda trevigiana partner di TVB che crea soluzioni illuminotecniche artigianali personalizzate per ogni esigenza e "idea" del cliente, e con entusiasmo ha partecipato a questo importante elevamento della qualità della palestra TVB di Sant'Antonino, dotandola di un impianto di illuminazione di alto livello.

Soddisfazione in casa TVB per la convocazione nella Nazionale Under 18 di uno dei "gioielli" del settore giovanile, la guardia classe 2000 Alvise Sarto, precettato da coach Capobianco per il raduno a Roma dal 26 al 30 marzo e per il successivo prestigioso torneo di Manheim (Germania), una sorta di mondiale di categoria. (in foto allegata Alvise Sarto)

La settimana dei risultati delle giovanili si apre con la vittoria casalinga per i ragazzi di coach Novello, l’Under 15 Eccellenza, che vincono contro Virtus Padova per 66 a 48 (Spinelli 8, Ruggiero 3, Poser 19, Masiero 6, Erpini 2, Borsoi 2, Favotto, Dan, Trichilo 8, Botter 12, Abramo 6, Vidroi). Vittoria "tosta" contro la Reyer Venezia per l’Under 16 Eccellenza di coach Galigani, che si impongono sui lagunari per 58 a 50 (Adobah 16, Bettiol 7, Durante 13, Piccin 15, Poser 7, Akele, Coassin, Cecchetto, Nardin, Frare, Antignati).

Sconfitta invece per l’Under 18 Silver di coach Cisolla contro la Pallacanestro Ormelle per 55 a 79 (Bettiol, Alongi 2, Crespan 8, Piovesan S. 4, Giunti, Bonan 10, Piovesan C. 4, Zoppè 6, Ranieri 2, Bortoletto 5, Massarotto 14, Bortolini). Ma il riscatto arriva dall’Under 16 Gold di coach Battagia che nella seconda fase del campionato batte l’Alvisiana per 47 a 53 (Baseggio 7, Guarise 11, Fazioli 6, Masarin 6, Celeste 2, Vettor, Zanin 3, Marangon, Filippetto 6, Basso 12).