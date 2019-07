Mercato, la De Longhi riparte da Logan: firmato un biennale

David Logan, il fuoriclasse statunitense grande protagonista della promozione in Serie A di TVB (è stato l'MVP della recente finale di A2), sarà uno dei punti di forza della De' Longhi Treviso Basket per le prossime due stagioni. Con reciproca soddisfazione è stato raggiunto un accordo biennale che permetterà a coach Menetti di avere in roster un elemento di esperienza e sicuro affidamento, che ha dimostrato nei mesi trascorsi in maglia TVB tutte le sue doti di leader tecnico e di giocatore capace di esaltarsi quando sale la posta in palio. Tutti i tifosi trevigiani hanno ancora negli occhi i 36 punti di Logan nella decisiva gara3 di finale a Capo d'Orlando, e i suoi titoli di MVP sia nella Finale Play Off che nella Finale di Coppa Italia 2019.

In Serie A David Logan, play-guardia con spiccate doti di realizzatore, 36 anni, 185 cm, ha giocato dal 2014 al 2016 con la Dinamo Sassari, con cui ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia, e nel 2017 con Avellino. Ha vestito in carriera dopo il college con Indianapolis University e la prima stagione "pro" in A2 a Pavia, le prestigiose maglie del Panathinaikos Atene, Tau Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Alba Berlino, Prokom Sopot e Strasburgo conquistando 11 trofei e svariati riconoscimenti individuali.

Max Menetti, coach di TVB, accoglie così la notizia della conferma del "bomber" di Indianapolis: «Sono molto soddisfatto della permanenza a Treviso di un fuoriclasse come David, ringrazio la società che è riuscita a confermare un grande campione per le prossime due stagioni e siamo davvero contenti di poter continuare con lui la bellissima esperienza iniziata lo scorso febbraio. Il suo carisma e la sua esperienza aiuteranno Treviso Basket ad affrontare al meglio questo primo anno di Serie A. I fatto che un giocatore del suo livello abbia scelto di continuare con noi la sua carriera è una grande soddisfazione e la conferma di quanto sia credibile il percorso tracciato dal club lo scorso anno. In bocca al lupo David!».

CAMPAGNA ABBONAMENTI "SE LA VEDI TI INNAMORI" - SI PARTE DOMANI

Domani, martedì 2 luglio, è il grande giorno della partenza della campagna abbonamenti alla prossima stagione 2019/20 della De' Longhi Treviso Basket. In carnet 15 partite e, esclusiva per chi rinnova l'abbonamento da ex abbonato 2018/19, la maglietta celebrativa della promozione in Serie A in edizione limitata. La prelazione per gli abbonati della scorsa stagione per mantenere il proprio posto e usufruire della scontistica relativa è attiva da domani fino al 20 luglio. Negli stessi giorni è anche attiva la vendita libera dei posti Non Numerati e settori numerati non occupati da abbonamento.

DOVE

-LA GHIRADA, uffici a fianco ingresso ristorante per TUTTI I TIPI DI ABBONAMENTO: lunedì/venerdì dalle ore 16 alle 20, sabato 10-13.

-ON LINE: da domani pomeriggio su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria/abbonamenti, per i rinnovi in prelazione in tutti i settori e vendita abbonamenti Non Numerati

-PUNTI VENDITA: Wind/3 a Treviso (P.za San Vito e Piazza Borsa), a Silea (Emisfero), a Oderzo (Via Verdi), a Conegliano (Via XI Febbraio); Elettrodomestici Zanatta a Camalò: per RINNOVO ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e VENDITA LIBERA abbonamenti NON NUMERATI

-FILIALI VOLKSBANK: da domani solo al mattino in orario di apertura delle filiali per RINNOVO ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e VENDITA LIBERA abbonamenti NON NUMERATI



PREZZI

NON NUMERATO (costo biglietto partita 15 euro): euro 180,00 (ex abbonati 18/19 euro 150,00)

NON NUMERATO Under 25 (costo biglietto partita 10 euro): euro 120,00 (ex abbonati 18/19 euro 100,00)

NON NUMERATO Under 14 (costo biglietto partita 5 euro): euro 60,00 (ex abbonati 18/19 euro 50,00)

NUMERATO (costo biglietto partita 22 euro): euro 265,00 (ex 220,00)

DISTINTO (costo biglietto partita 27 euro): euro 325,00 (ex 270,00)

(settori G-H-I-K-O-P-N)

CENTRALE (costo biglietto partita 45 euro): euro 550,00 (ex 450,00)

(settori A-B-C-D)

SUPERCENTRALE (costo biglietto partita 60 euro): euro 720,00 (ex 600,00)

(settori B-C)