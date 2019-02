Treviso Basket: da Pistoia arriva Luca Severini

Luca Severini, nato a Loreto il 20 giugno 1996, rinforza il reparto lunghi della De’Longhi Treviso, siglando un accordo biennale che lo legherà alla formazione di coach Menetti fino al termine della stagione 2020.

Domenica 17 febbraio sarà in campo al Palaverde con la maglia numero 20. Il giocatore proveniente dalla OriOra Pistoia in Serie A, una volta ultimate le visite mediche di rito si aggregherà alla squadra per il primo allenamento in maglia trevigiana. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena, si trasferì poi alla Giorgio Tesi Group Pistoia dove nella stagione 2014/2015 fece il suo primo esordio in Serie A con la maglia biancorossa. L’anno successivo passa in prestito alla Junior Casale, dove nei due anni piemontesi riesce a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra piemontese. Nella sua prima stagione a Casale, Severini ha chiuso la regular season con 6.7 punti e 4.7 rimbalzi in 19’ di media giocati migliorando le proprie percentuali (9.5 punti e 7.5 rimbalzi) nelle quattro gare Playoff. Rinnovato il prestito nel 2017/18 alla Novipiù, Severini ha sfiorato la promozione in serie A registrando tra regular season e playoff 8 punti (45% da due, 31% da tre) e 5 rimbalzi di media a partita. Nella corrente stagione per Severini il ritorno a Pistoia dove finora in Serie A ha viaggiato a 2.3 punti (high di 10 a Sassari nella 7° giornata) e 2.1 rimbalzi in 11.5 minuti di utilizzo medio. Domenica scorsa ha giocato a Brindisi mettendo a segno 5 punti (con 4 rimbalzi) in 13 minuti sul parquet.