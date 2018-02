Treviso Basket: dopo due vittorie in trasferta la squadra sfida Mantova al Palaverde

TREVISO Sette vittorie in fila e il terzo posto a soli due punti, questa la situazione in casa Treviso Basket dopo i due successi "on the road" di domenica scorsa a Forlì e mercoledì sul campo di Montegranaro. Una TVB in salute (e al completo) tornerà domenica alle 18.00 nella sua casa, il Palaverde, per la sesta giornata di ritorno contro la Dinamica Generale Mantova. I virgiliani hanno solo due punti in meno rispetto alla De' Longhi Treviso (22 contro 24) e stazionano all'ottavo posto dopo la sconfitta in volata mercoledì al PalaBam con Verona (72-73). All'andata a Mantova vinse la De' Longhi per 76-69 con 23 punti di Imbrò e 22 di Brown. Noce, Salustri e Aziamiaidyn sono gli arbitri designati per il match.

Per la partita sono ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Nell'anteprima del match LNP e lo sponsor Viticoltori Ponte premieranno Stefano Pillastrini, miglior allenatore del mese di gennaio della Serie A2 Est. Queste le sue dichiarazioni prima della gara: "Mercoledì abbiamo giocato una delle migliori partite della stagione se non la nostra migliore, vincendo con autorità su un campo difficile contro una squadra tra le più forti del girone. Siamo soddisfatti del rendimento e i risultati nelle ultime gare sono confortanti, veniamo da una settimana molto dispendiosa e impegnativa che ci ha tolto tante energie, ma anche premiato con due belle vittorie fuori casa, utili a rilanciare la nostra classifica e a farci sentire meno la fatica in vista del match al Palaverde con Mantova, altra avversaria di rango. Ora c'e' molto equilibrio in classifica con tante squadre che stanno alzando il loro livello di gioco e quindi vincere partite come quella che ci aspetta contro una diretta concorrente è doppiamente importante. Loro vengono da una bruciante sconfitta sulla sirena con Verona e vorranno riscattarsi, hanno Legion alla sua terza uscita con la nuova maglia che sarà di certo più inserito nei meccanismi e sappiamo quanto temibile sia la sua forza offensiva. Ma non solo a Legion dovremo stare attenti, Mantova ha tante armi a disposizione e starà a noi cercare di limitarli il più possibile, giocando poi in attacco sui nostri punti di forza e sulle sicurezze che ci stiamo costruendo in questo buon periodo."