De Longhi: si cerca di prolungare il contratto a Menetti, ma rischio taglio per Logan

Come riportano gli specialisti di "Spicchi d'arancia", il Treviso Basket sta lavorando in questi giorni per estendere il contratto con coach Massimiliano Menetti (seguito da SportLab Network). Il tecnico friulano, infatti, aveva firmato nel 2018 un biennale con opzione sulla terza stagione, ma la reciproca soddisfazione potrebbe sfociare in un allungamento fino al 2022 dell’accordo. Probabile che si provi, circostanze permettendo, a dare continuità al gruppo, con Matteo Imbrò (B-Side Management), Davide Alviti (MVP) e Isaac Fotu (BDA Sports) che hanno tutti contratto con opzione di uscita estiva, ma che paiono destinati alla permanenza. Più complicata la situazione di David Logan (JSF Sports) che, a situazione contrattuale simile, dovrà invece fare i conti con il rientro non autorizzato negli Stati Uniti del mese scorso.

