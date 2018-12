Treviso Basket torna al Palaverde per sfidare Imola

Mercoledì 5 dicembre Treviso Basket torna al Palaverde per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A2 (girone Est), posticipata per la convocazione di Amedeo Tessitori in Nazionale.

Avversaria le Naturelle Imola. La partita inizierà alle ore 20. Per la De' Longhi TVB finora 14 punti nelle prime 9 partite giocate, per Imola invece 10 punti in classifica. Ancora inutilizzabile Giovanni Tomassini. Gli arbitri dell'incontro saranno: Gagliardi, Chersicla e Almerigogna. Casse del Palaverde aperte dalle 18.30 per l'acquisto di biglietti Non numerati, Numerati, Distinti e Centrali. Vendita fino a mercoledì mattina anche online su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria. Infine, all'interno dell'European Basketball Week di Special Olympics, la partita di mercoledì verrà dedicata al basket integrato dei Baskettosi, squadra di basket unificato gemellata con la De' Longhi Treviso, che si esibirà nell'intervallo di Tvb-Imola.