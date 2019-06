Treviso Basket: al via la campagna abbonamenti 2019-2020

E' stata presentata venerdì 28 giugno la campagna abbonamenti "Se la vedi t'innAmori" per la stagione 2019/20 in Serie A della De' Longhi Treviso Basket. 15 partite di Regular Season in carnet (due partite di R.S. saranno fuori abbonamento, gli abbonati avranno prelazione e prezzo bloccato), la prima fase della vendita comincia martedì 2 luglio e prosegue fino al 20 luglio.

Fino al 20 luglio sarà attiva la Prelazione degli ex abbonati del 2018/19 che potranno confermare il proprio posto e avere diritto allo sconto. Contemporaneamente sarà attiva la vendita libera dei posti Non Numerati e degli altri settori numerati per i posti liberi da abbonamento. Per gli abbonati della scorsa stagione che rinnoveranno l'abbonamento un regalo esclusivo, la maglietta t-shirt celebrativa della promozione in Serie A in edizione limitata!

I PREZZI

Non numerato (costo biglietto partita 15 euro): euro 180,00 (ex abbonati 18/19 euro 150,00)

Non numerato Under 25 (costo biglietto partita 10 euro): euro 120,00 (ex abbonati 18/19 euro 100,00)

Non numerato Under 14 (costo biglietto partita 5 euro): euro 60,00 (ex abbonati 18/19 euro 50,00)

----------------------------------------

Numerato (costo biglietto partita 22 euro): euro 265,00 (ex 220,00)

----------------------------------------

Distinto (costo biglietto partita 27 euro): euro 325,00 (ex 270,00)

(settori G-H-I-K-O-P-N)

-------------------------

Centrale (costo biglietto partita 45 euro): euro 550,00 (ex 450,00)

(settori A-B-C-D)

-------------------------------

Supercentrale (costo biglietto partita 60 euro): euro 720,00 (ex 600,00)

(settori B-C)

INFORMAZIONI E MODALITA'

L'abbonamento dà diritto ad assistere a 15 partite di Regular Season del campionato di Serie A, esclusi eventuali Play Off e 2 partite di Regular Season che verranno scelte dalla società e su cui gli abbonati avranno prelazione e prezzo bloccato. L'abbonamento Under 14 e Under 25 è in vendita solo per i settori Non Numerati. La prelazione sul proprio posto e la relativa scontistica per gli ex abbonati del 2018/19 è attiva dal 2 luglio AL 20 luglio. Presentarsi con la tessera di abbonamento dello scorso anno. Contemporaneamente è attiva la vendita libera per i Non Numerati e Numerati liberi da prelazione.

Da martedì 2 luglio a sabato 20 luglio gli abbonamenti si potranno acquistare a: La Ghirada, Strada di Nascimben 1/b, Treviso. Uffici a fianco ingresso Ristorante. Per rinnovo ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e vendita libera abbonamenti Non Numerati e Tutti gli altri Settori nei posti liberi da prelazione. Lunedì-venerdì dalle 16.00 alle 20.00 - Sabato dalle 10 alle 13.

Online sul sito www.trevisobasket.it, sezione Biglietteria/Abbonamenti, con bonifico bancario, per rinnovo ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e vendita libera abbonamenti non numerati. Nei punti vendita Wind/3 a Treviso (P.za San Vito e Piazza Borsa), a Silea (Emisfero), a Oderzo (Via Verdi), a Conegliano (Via XI Febbraio); Elettrodomestici Zanatta a Camalò: per rinnovo ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e vendita libera abbonamenti non numerati. Infine nelle filiali Volksbank solo al mattino in orario di apertura delle filiali per rinnovo ex abbonati 2018/19 su qualsiasi ordine di posto e vendita libera, abbonamenti non numerati

