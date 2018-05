Treviso Basket: al Palaverde l'ultima spiaggia per rimanere in corsa per la finale

TREVISO Dopo le due partite in terra triestina, conquistate soffrendo (74-68 gara1, 69-65 gara2) dall'Alma Trieste, la De' Longhi Treviso Basket ha ora la possibilità di giocare gara3 della semifinale di Serie A2 (e l'eventuale gara4) in casa propria: domani, venerdì, si gioca alle 20.30 al Palaverde la terza gara, e domenica l'eventuale 4° partita alle ore 18.00. Eventuale quinta mercoledì 6 a Trieste. Un match "dentro o fuori" per la squadra di coach Pillastrini, che si appella al pubblico del Palaverde e a tutte le proprie energie fisiche e mentali per riaprire la serie dopo le due sfortunate battaglia dell'Alma Arena. Ci sarà anche Michele Antonutti, che deve recuperare dal colpo al plesso solare che l'ha messo fuori causa durante gara2.

Ecco le dichiarazioni coach Stefano Pillastrini: "Le prime due partite hanno mostrato tutto l'equilibrio di questa serie, dove finora Trieste è stata più brava a giocare bene le situazioni decisive che hanno indirizzato le partite nei finali di gara. Peccato ci sia mancato sempre qualcuno, in gara1 Brown, in gara2 Antonutti, contiamo domani di esserci tutti per fare una grande partite. Ora siamo determinatissimi a vincere in casa nostra, potremo contare sul fattore-Palaverde e sul nostro pubblico che può darci quel qulcosa in più per riaprire i giochi domani e poi guardare avanti, un passo alla volta".

Cosa ti ha soddisfatto di più nelle prime due gare e cosa meno? "La nostra difesa, specie in gara2, ha fatto molto bene. Abbiamo concesso qualcosa a Green, ma nonostante i suoi 31 punti di martedì, la squadra triestina si è fermata a 69 punti, abbondantemente sotto media, quindi il lavoro sugli altri suoi compagni è stato ottimo. In gara 3 puntiamo a ripeterci in difesa, possiamo tenerli ancora sotto i 70 punti facendo grande attenzione e magari concedendo anche un po' meno a Green. Quello che dobbiamo fare assolutamente meglio è l'attacco, sarà fondamentale perdere meno palloni e in attacco trovare più canestri facili, o correndo in contropiede o facendo muovere di più la palla contro la difesa schierata. Comunque vedo la squadra carica e determinata a fare una grande partita, siamo convinti che da domani, con il sostegno del nostro pubblico, possiamo riaprire la serie".

John Brown, ala forte di TVB: "Siamo andati vicini a vincere sia in gara1 che in gara2, abbiamo dimostrato che con un po' di continuità nell'arco della partita e una maggiore precisione possiamo battere Trieste, adesso giochiamo in casa e le cose cambieranno. Abbiamo un pubblico fantastico e con la spinta dei nostri super tifosi domani possiamo vincere, ne siamo convinti. Spero che ci sarà tanta gente a sostenerci in un Palaverde caldissimo, vogliamo riscattarci per ripartire da questa gara3 in casa e riaprire la semifinale. Scenderemo in campo per dare tutto e fare una grande partita".

ARBITRI

Capotorto, Gagliardi e Costa

MEDIA

Diretta video LNP TV in web streaming (www.legapallacanestro.com), post partita e aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Differita sabato alle 21 su Eden Tv (canale86 ddt).

