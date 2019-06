Treviso Basket: Paolo Sfriso è il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile

Il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della De' Longhi Solid World Treviso Basket è Paolo Sfriso, trevigiano, classe 1962, insegnante di Educazione Fisica, una grande esperienza nel basket partita dalla Ghirada dove ha lavorato nel Settore Giovanile dal 1985 al 2003 in vari ruoli prima di dedicarsi ad altre società della Marca trevigiana (Casier e Vigor Conegliano) dove ha confermato le sue qualità tecniche e umane.

Ecco le prime parole di Paolo Sfriso dopo l'insediamento nel nuovo ruolo: "Sono davvero contento di poter tornare grazie a TVB a lavorare con i giovani in una società che da questo punto di vista in soli sette anni di vita ha fatto passi da gigante, spero di essere utile per continuare la crescita costante dei giocatori e degli allenatori del club. E' sorprendente quello che Treviso Basket è riuscita a creare in pochi anni - continua Sfriso - sia a livello di prima squadra che di settore giovanile, entro in un ambiente dove non manca qualità e professionalità e cercherò di portare la mia esperienza e le mie idee in un gruppo già di alto livello. Sarà fondamentale, come lo è già stato in questi primi anni, la collaborazione e la condivisione con le altre società del territorio, a tutti i livelli, perché il grande patrimonio di praticanti e di impegno delle altre realtà possa avere in TVB un riferimento costante. E' bello che ora tutti i giovani giocatori della provincia di Treviso possano avere la prospettiva di poter ambire ai massimi livelli grazie alla presenza sul territorio di un club di vertice che può dare un obiettivo concreto all'entusiasmo e una prospettiva stimolante a tutti i cestisti del futuro". Nel frattempo "la società desidera ringraziare il suo predecessore Guido Novello per l'ottimo lavoro svolto in questi importanti anni di crescita della realtà giovanile di TVB, augurandogli la migliore fortuna per la sua attività futura".