Treviso Basket ospita Piacenza al Palaverde: il campionato si accende

La De Longhi Treviso Basket, dopo la bella vittoria in trasferta a Ferrara, torna al Palaverde alle 20.30 per l'anticipo della seconda giornata di ritorno con la Bakery Piacenza allenata dall'ex Gennaro Di Carlo (con Treviso nella seconda parte di stagione 2013/14).

La Bakery Piacenza è reduce da una bella vittoria contro Cento (90-75, Voskull 25, Crosariol 18), in classifica è al dodicesimo posto con 12 punti, mentre la De Longhi è seconda a quota 24 punti. All'andata Treviso vinse a Piacenza per 79-92. A parte il "lungodegente" Tomassini, squadra al completo per Treviso con il rientro di Eric Lombardi. Gli arbitri dell'incontro saranno Salustri, Gonella e Marziali. Il match sarà trasmesso in diretta su Lnp Tv in streaming video su abbonamento (www.legapallacanestro.it). Differita televisiva martedì alle 21 su TeleNordest (canale 19 ddt). Casse del Palaverde attive dalle ore 19, prevendita nei Punti Vendita consueti e on line fino a sabato alle 12 (www.trevisobasket.it, sezione biglietteria per l'acquisto on line o per trovare i punti vendita).