De' Longhi Treviso Basket: il giovane Poser vola negli usa per giocare a Elon University

TREVISO Federico Poser, classe 1999, ala di 203 cm., ha accettato l'invito di Elon University, nel North Carolina, e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti nel mondo del basket college, studiando e giocando a basket con gli Elon Phoenix agli ordini di coach Matt Metheney. Elon è un college di "Division 1", il massimo livello del basket universitario, oltre ad avere un buon nome anche sotto il profilo accademico, e sarà una grande occasione per la crescita tecnica, fisica e umana di Poser.

Federico ha scelto di accettare la lettera d'invito e la borsa di studio di Elon University fra altre offerte che gli erano pervenute dopo le segnalazioni degli scout, evidentemente ben impressionati dalle performance avute in questa stagione sia con la Under 20 di Treviso Basket che ha vinto lo scudetto, che con la Nazionale Under 20 che lo vede attualmente impegnato in trasferta in Turchia in vista dell'Europeo di categoria.

Proveniente dal vivaio di San Vendemiano, ha fatto la trafila delle giovanili con la De' Longhi Treviso Basket, qualificandosi lo scorso anno per le Finali Under 18 e quest'anno conquistando lo scudetto con l'Under 20 di TVB. Da due stagioni è nell'orbita della prima squadra con qualche presenza, anche di sostanza, in Serie A2, e da anni viene coinvolto nell'attività giovanile delle Nazionali con le convocazioni nell'Italia Under 18 e Under 20. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla De' Longhi Treviso Basket, fiera che uno dei suoi "ragazzi", come l'anno scorso accaduto con Davide Moretti, si imponga all'attenzione internazionale dopo l'intenso lavoro con lo staff tecnico del club .