Treviso Basket: giovedì l'esordio al Palaverde contro Milano

Procede a spron battuto la prevendita per il big match di apertura della stagione 2019/20 di Serie A della De Longhi Treviso Basket in programma questo giovedì alle 20.45 al Palaverde contro l'AX Armani Milano.

I biglietti di tutti gli ordini di posto si possono acquistare lunedì e mercoledì dalle 16 alle 20 a La Ghirada, dove è possibile ancora anche sottoscrivere l'abbonamento annuale. Acquisto anche nei punti vendita Wind/3 a Treviso (P.za San Vito e Piazza Borsa), a Silea (Emisfero), a Oderzo (Via Verdi), a Conegliano (Via XI Febbraio); Elettrodomestici Zanatta a Camalò. Possibilità di acquisto anche online sul sito www.trevisobasket.it, sezione biglietteria. Questi i prezzi per i vari settori: Non Numerati 17 euro (Under 25 12 euro, Under 14 6 euro); Numerati 25 euro, Distinti 30 euro; Centrali 50 euro; Supercentrali 70 euro.

Il nuovo calendario

Dopo gli spostamenti per ragioni televisive e di disponibilità dei palasport, ecco le nuove date da segnare in taccuino per le gare della De Longhi Treviso Basket.

1° giornata: DE' LONGHI TVB - AX ARMANI MILANO - giovedì 26/9 ore 20.45 - Palaverde

2° giornata: VANOLI CREMONA - DE' LONGHI TREVISO BASKET - domenica 29/9 ore 19

3° giornata: DE' LONGHI TVB - ORIORA PISTOIA - domenica 6/10 ore 18.15 - Palaverde

4° giornata: FORTITUDO BOLOGNA - DE' LONGHI TVB - domenica 13/10 ore 20.45

5° giornata: DE' LONGHI TVB - UMANA REYER VENEZIA - sabato 19/10 ore 20.45 - Palaverde

6° giornata: AQUILA TRENTO - DE' LONGHI TVB - sabato 26/10 ore 20.30

19° giornata: DE' LONGHI TVB - VANOLI CREMONA - sabato 18/1/2020 ore 20.30 - Palaverde