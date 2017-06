Giro di lunghi per il Treviso Basket: Rinaldi potrebbe salutare e far posto a Wojciechowski

TREVISO In Serie A la squadra di Capo d’Orlando punta su Matteo Fantinelli per il ruolo di playmaker titolare. La Betaland (accordo di sponsorizzazione confermato per il 2017-18) ha offerto un accordo biennale al 24enne regista nelle ultime tre stagioni in A2 a Treviso (8.9ppg, 5.8rpg e 5.7apg) con un ruolo di primo piano per indurlo a lasciare la De’ Longhi esercitando entro il 15 luglio la clausola d’uscita verso la serie A presente nel suo contratto. Come però riporta "Spicchi d'arancia", il giocatore del 1993 per ora tentenna, ma se accettasse sarebbe il sostituto di Antonio Iannuzzi nel puzzle di coach Gennaro Di Carlo che disporrebbe di un parco lunghi con tre stranieri e un solo italiano, tanto da valure Jakub Wojchiechowski reduce dalla retrocessione in A2 con Cremona e prodotto del vivaio della Benetton Treviso.

Nel frattempo la TVB è comunque scatenata sul mercato. La formazione trevigiana ha infatti messo in conto almeno tre innesti italiani di alto profilo. Nel ruolo di playmaker, in attesa delle decisioni di Fantinelli, la candidatura forte è quella di Jacopo Giachetti a cui potrebbe aggiungersi Gherardo Sabatini. Come esterno il nome è Riccardo Visconti, Under di spicco del 1998 che giocherà le finali scudetto con la Reyer Venezia (3 punti totali in 19 minuti negli 8 ingressi in campo in A ;2.2ppg e 1.1apg in 7.4mpg nelle 11 gare disputate in Champions League), e che è in lizza per una maglia azzurra al Mondiali Under 19. Sotto canestro la prima scelta è anche qui però Wojciechowski, desideroso di restare in A ma che potrebbe riunirsi con Pillastrini con cui aveva lavorato a Torino; infine in subordine i veneti potrebbero optare per la conferma del veterano Tommaso Rinaldi.