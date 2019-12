Treviso Basket chiude il 2019 al Palaverde contro Sassari

Quindicesima giornata di campionato e ultima in casa del 2019 per la De' Longhi Treviso Basket, che venerdì 27 dicembre alle 20.30 sfiderà al Palaverde una delle big del campionato, la finalista della scorsa stagione, il Banco di Sardegna Sassari. I sardi di coach Pozzecco sono al 2° posto in classifica con 20 punti dopo la bella vittoria con la capolista Segafredo Bologna (91-77 con 18 punti di Pierre, 17 di Evans e 12 di Bilan), invece la De' Longhi è al 9° posto con 12 punti e nell'ultima giornata ha osservato il turno di riposo.

Arbitri: Rossi, Bettini e Dori. Diretta in tv in chiaro su Eutrosport2, diretta streaming su Eurosport Player. Aggiornamenti e interviste post gara sulle pagine Facebook e Instagram di Treviso Basket. Biglietti: Già esauriti centrali, distinti e numerati, la biglietteria verrà aperta alle 19 per la vendita solo dei biglietti Non Numerati. L'ex di turno è il "prof" David Logan, che proprio oggi compie 37 anni; con la maglia di Sassari dal 2014 al 2016 ha vinto 1 scudetto, 1 supercoppa e 1 coppa italia: «Mi aspetto una grande partita contro la mia ex squadra che affronto per la seconda volta da avversario in regular season. Ho sempre bei ricordi della mia esperienza in Sardegna. ma ora gioco per TVB e venerdì vogliamo riscattare la sconfitta dell’ultima partita con una vittoria davanti al nostro pubblico, che come sempre ci spingerà fino alla fine. Loro sono una grande squadra, costruita molto bene con ottimi giocatori sia in quintetto che in panchina. Li ho visti giocare e sono davvero una squadra di talento,ben organizzata, come dimostrato nelle ultime uscite e nell’ultima partita vinta contro la capolista Virtus Bologna dimostrando personalità. Noi ci siamo preparati al meglio in questi giorni, approfittando della sosta per farci trovare pronti sin dal primo minuto; vogliamo dare il massimo e continuare a vincere al Palaverde». Prossimo turno: il 29 dicembre alle 19 16° giornata a Brindisi contro la Happy Casa di coach Vitucci, contro l'ex TVB John Brown III. Si tornerà in casa il 5 gennaio al Palaverde vs Openjobmetis Varese per la chiusura del girone d'andata.