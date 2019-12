Treviso Basket, Parks in ripresa: aperta la prevendita per la sfida contro Sassari

Dopo gli esami clinici che hanno escluso lesioni, la diagnosi per Aleksej Nikolic dopo l'infortunio di domenica è quella di una forte contusione al costato. Qualche giorno di riposo e cure e il playmaker sloveno potrà riprendere gli allenamenti ed essere dispobile per il prossimo match che vedrà TVB in campo, dopo il turno di riposo, venerdì 27 dicembre al Palaverde con il Banco di Sardehìgna Sassari. Prosegue positivamente il recupero della caviglia per Jordan Parks, che ogni giorno si sottopone alle terapie con lo staff dei medici e fisioterapisti del club. Il giocatore è monitorato giorno per giorno e un suo eventuale impiego il 27/12 sarà legato alle risposte dell'arto infortunato.

PREVENDITA DE' LONGHI TVB - BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Già attiva la prevendita per il match con la finalista del campionato scorso, il Banco di Sardegna Sassari di coach Pozzecco, che sarà al Palaverde venerdì 27 alle 20.30 per il positico della 15° giornata. I biglietti sono in vendita on line su www.trevisobasket.it (sezione biglietteria) e www.vivaticket.it. Acquisto anche nei punti vendita Vivaticket e nei punti vendita Wind/3 di Treviso (Corso del Popolo e P.za San Vito), Silea (Emisfero), Conegliano (Via XI Febbraio ), Oderzo (Via Verdi), Villorba (Via Roma), ed Elettrodomestici Zanatta a Camalò. Contemporaneamente sono in vendita anche i biglietti per la partita successiva in casa, 17° giornata, domenica 5 gennaio alle 19 con l'Openjobmetis Varese.

MARCOLIN INVITA TVB COME OSPITE D'ONORE ALLA FESTA DI NATALE

Giovedì pomeriggio Treviso Basket sarà in delegazione con tutta la squadra, dirigenza e staff, per la festa di Natale del gruppo Marcolin, partner di TVB. Giocatori e staff saranno gli ospiti d'onore della festa del grande gruppo industriale veneto, leader e vanto nazionale nel settore-occhiali, e parteciperanno alla festa nella sede insieme ai dipendenti e collaboratori dell'azienda di Longarone.

FESTA MINIBASKET TVB

Settimana di feste natalizie per il settore Minibasket di TVB: mercoledì dalle 17 alle 19 alla palestra Acquette i gruppi dei piccoli (5/8 anni), giovedì invece a San Bartolomeo i più grandi (9/11 anni), a cui sono stati invitati oltre ai centri TVB anche gli affiliati di Olmi, Carità/Villorba ed Hesperia Treviso. Giochi, musica e gare per tutti prima del rinfresco finale.