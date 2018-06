Treviso Basket: per il settore giovanile si chiude una stagione memorabile

TREVISO Con le due settimane del Tvb Camp 2018 al Villaggio San Francesco di Caorle, è calato nelle scorse ore il sipario sulla memorabile stagione del Settore giovanile di Treviso Basket, che quest'anno ha registrato una serie di successi dentro e fuori dal campo che sono motivo di orgoglio e soddisfazione per la società trevigiana.

Uno degli obiettivi principali per il club del presidente Vazzoler è sempre stato infatti, fin dalla fondazione avvenuta soltanto nel 2012, puntare l'attenzione sulla "base", sul lavoro con i giovani e giovanissimi per creare ed alimentare un "humus" fertile e diffondere il verbo del basket, coinvolgendo centinaia di ragazzi e famiglie sotto il marchio Tvb. In soli sei anni il settore giovanile "De' Longhi Solid World Treviso Basket" è arrivato a contare oltre 700 bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni, coinvolti a partire dal settore Minibasket fino alle squadre partecipanti ai campionati nazionali di Eccellenza. Tra questi, oltre alle undici squadre Tvb impegnate nella loro attività stagionale nelle palestre di Sant'Antonino, Acquette, Ghirada, Scuole Martini, anche i gruppi in collaborazione con le società di Silea, Carità, Hesperia e Olmi, e la vivacissima iniziativa del Basket integrato con i "Baskettosi" recenti organizzatori (e vincitori) del Torneo internazionale città di Treviso. A livello agonistico la stagione 2017/18 ha fatto registrare risultati eccezionali, impensabili se si pensa che il settore giovanile TVB è stato fondato poco più di un lustro fa: nel 2018 sono arrivati infatti il primo, storico, Scudetto conquistato dall'Under 20 Eccellenza di coach Francesco Tabellini a Torino, più una doppia prestigiosa qualificazione alle Finali Nazionali di categoria per l'Under 16 di coach Gabriele Galigani (terminata proprio la scorsa settimana a Bassano) e per l'Under 18 sempre di Tabellini protagonista a Montecatini. Un fantastico tris, impreziosito dal primo tricolore della storia di TVB, che ha inorgoglito la società ed è la testimonianza dell'alta qualità del lavoro dello staff tecnico coordinato da Guido Novello e Alessandro Parise. Ulteriore conferma le convocazioni nelle varie rappresentative nazionali di categoria per alcuni prospetti trevigiani come Alvise Sarto, Federico Poser, Lorenzo De Zardo, Simone Barbante. Gli ultimi due sono attualmente in raduno con la Nazionale Under 20 impegnata nel torneo internazionale di Domegge.

Ora l'impegno dello staff del settore giovanile De' Longhi Solid World Tvb è tutto concentrato sul Tvb Camp, giunto alla 6° edizione, con 160 presenze di ragazzi dagli 8 ai 16 anni nelle due settimane di attività nella splendida cornice del Villaggio San Francesco, ospiti del Gruppo Biasuzzi storico sponsor di Treviso Basket. Due settimane di basket, vacanza e tanto divertimento per un pacifico esercito di bambini e ragazzi che al mattino seguono le lezioni tecniche dei "guest" (hanno presenziato o arriveranno questa settimana personaggi come coach Max Menetti, Michele Antonutti, Matteo Imbrò, Denis Marconato, Dorde Malbasa, Francesco Tabellini, Aleksa Nikolic e altri) e al pomeriggio sono impegnati in tornei, allenamenti e nelle svariate attività di svago e divertimento proposte dal Villaggio San Francesco. Al termine dei Tvb Camp una breve pausa estiva, per poi ripartire di slancio con la nuova campagna di reclutamento del settore Minibasket e la prossima stagione che sarà ancora densa di avvenimenti, iniziative e attività mirate ad allargare sempre di più la base dei praticanti, perché un Settore giovanile possa creare non solo i futuri giocatori, ma anche gli appassionati e i sostenitori di domani.