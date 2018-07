Il Treviso Basket sonda il mercato degli stranieri: la prima scelta è il play Lee Moore

TREVISO Come riporta Spicchi d'Arancia, il Treviso Basket valuta l'ipotesi Lee Moore per il ruolo di secondo straniero. Dopo il nulla di fatto con lo sloveno Jaka Klobucar, la 23enne guardia (1.95 m, 90 kg, Utep '17) che ha disputato le ultime due stagioni in serie A a Brescia (9.5ppg e 4.2rpg nel 2017-18) è una opzione al vaglio per la De' Longhi, ma sul cui taccuino c’è anche il nome di Domimez Burnett (1.95 m, 95 kg, 1992, Davenport ’16) che nella scorsa stagione si è diviso tra i cechi del Pardubice (22.3ppg, 5.2rpg, 3.4apg) e i lettoni del Ventspils (8.3ppg, 3.1rpg, 2.2apg).