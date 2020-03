Treviso Basket: sospese tutte le attività sportive per una settimana

La De' Longhi Treviso Basket informa di aver convocato oggi pomeriggio la prima squadra e lo staff nella palestra di Sant'Antonino per comunicazioni alla luce della disposizioni governative e delle conseguenti direttive della Regione in merito alle misure di contenimento del Coronavirus.

Il presidente Paolo Vazzoler ha comunicato la sospensione delle attività di allenamento fino a martedì 17. La decisione è suscettibile di modifiche in base agli sviluppi quotidiani e alle direttive delle istituzioni e delle autorità sportive. Due atleti della squadra, i giocatori David Logan e Jordan Parks non si sono presentati all'attività odierna. I due giocatori sono stati convocati insieme ai loro compagni per la ripresa del lavoro martedì 18 marzo.