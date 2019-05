Treviso Basket a Trapani per la terza gara degli ottavi di finale

Dopo le due vittorie trevigiane al Palaverde, la serie degli ottavi di finale play off tra Treviso e Trapani si sposta in Sicilia al PalaConad. Oggi la squadra di coach Menetti ha raggiunto Trapani dove per il terzo anno consecutivo va in scena la prima trasferta di play off di TVB con la gara4 di domani alle 20.30. Sarà presente un manipolo di tifosi trevigiani al seguito della squadra.

LA SERIE

Gara1 De' Longhi era terminata 71-59 per i trevigiani mentre Gara2 si era chiusa al Palaverde con il punteggio di 98-68 per la squadra di casa. L'eventuale Gara4 si giocherà al PalaConad di Trapani domenica 5 maggio alle ore 18. Se poi si andasse a giocare anche Gara5 i trevigiani tornerebbero al Palaverde mercoledì 8 maggio alle ore 20.30. La partità di venerdì sera sarà trasmessa in diretta su Lnp TV (in abbonamento) in video streaming, diretta audio/radiocronaca della partita, aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.