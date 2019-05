Treviso Basket: al Palaverde lo spareggio con Trapani

La serie degli ottavi di finale play off di Serie A2 tra De' Longhi Treviso Basket e 2B Control Trapani ha visto rispettato il fattore campo nelle prime quattro partite, con due vittorie di Treviso al Palaverde e la replica dei siciliani nelle due sfide giocate al PalaConad. Ora si va alla "bella", Gara 5 che si giocherà mercoledì al Palaverde alle 20.30 per decidere la qualificazione ai quarti di finale.

