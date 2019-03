Treviso Basket: doppia trasferta in terra romagnola

Domenica 17 marzo, alle ore 18, a Imola la prima di due trasferte consecutive in terra romagnola per la De' Longhi Treviso Basket, che per la 10° di ritorno sarà in campo contro Le Naturelle al PalaRuggi. Nel turno successivo TVB sarà ancora in trasferta, a Forlì.

All'andata al Palaverde la squadra di coach Menetti vinse 89-70 (19 Wayns, 18 Burnett; 14 Crow). TVB dopo la vittoria della scorsa domenica con Montegranaro è ora al terzo posto con 36 punti a 2 lunghezze dai marchigiani, mentre Le Naturelle Imola è all'ottavo posto con 22 punti. Ex di turno l'ala trevigiana Davide Alviti. Squadra al completo per la De' Longhi TVB che sarà seguita in Romagna da un nutrito gruppo di supporters. Gli arbitri dell'incontro sarano: Masi, Damato e Triffiletti. Diretta su Lnp Tv, aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Differita tv martedì alle 20.45 su TeleNordest (canale 19 ddt).