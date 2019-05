Treviso Basket di nuovo al Palaverde: seconda sfida a Treviglio

A 48 ore dall'epilogo di Gara1 vinta da Treviso 75-56, si torna al Palaverde martedì 28 maggio alle ore 21 (arbitri Masi, Ferretti e Wasserman) per Gara2 della semifinale play-off di Serie A2 tra De' Longhi Treviso Basket e Remer Treviglio.

La serie si sposterà in Lombardia al PalaFacchetti di Treviglio per Gara3 venerdì 31 alle ore 21 e l'eventuale Gara4 di domenica alle 18. Eventuale quinta partita mercoledì 5 al Palaverde. Matteo Chillo commenta la semifinale con queste parole: «Domenica abbiamo fatto una bella partita, di squadra, con una difesa che è stata la nostra arma in più e ha deciso la partita. Ma conosco Treviglio e coach Vertemati, di certo si farà sentire con i suoi e vedremo un'avversaria diversa già da Gara 2 di martedì. Siamo pronti a combattere con l'aiuto del nostro pubblico, che anche oggi è stato fantastico nel suo incitamento dall'inizio alla fine. La mia prestazione di domenica? E' normale per noi trovare sempre protagonisti diversi, domenica è toccato a me grazie ai passaggi dei miei compagni, martedì toccherà a qualcun altro. Vorrei segnalare anche la bella prova dei nostri giovani che si sono fatti valere. servirà l'apporto di tutti in questa serie». Davide Alviti commenta così il match: «Archiviamo Gara1 e pensiamo subito alle prossime partite, ad iniziare dalla Gara2 di martedì. Mi aspetto ci sia ancora tanta gente a darci la carica come oggi, per noi è importante avere questa energia che ci aiuta nelle partite casalinghe. Ora dobbiamo pensare a recuperare le energie per un'altra battaglia, se vorremo vincere dovremo ripeterci in difesa dal primo all'ultimo minuto perché ci aspettiamo una Treviglio arrembante, è una squadra che ha già dimostrato carattere in questi play off e che ci proverà in gara2 dal primo minuto».

MEDIA

Diretta televisiva su Sportitalia in chiaro sul digitale terrestre (canale 60) e sul satellite Sky (canale 225). Diretta Lnp Tv in streaming video (abbonamento su www.legapallacanestro.com, c'e' anche la promozione per le semifinali), differita giovedì 30 alle 00.30 su TeleNordest (canale 19 ddt). Aggiornamenti e interviste finali sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

BIGLIETTI

Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto: prevendita attiva oggi in orario di apertura e domani (martedì) fino alle 12.30 nei punti vendita Wind (Treviso, Silea Emisfero, Conegliano) ed Elettrodomestici Zanatta di Camalò. Vendita on line attiva fino alle 19.00 di martedì su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, e nei punti vendita VivaTicket. Martedì alle 19.30 biglietti disponibili alle Casse del Palaverde.