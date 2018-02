Treviso Basket sfida Trieste: mezzogiorno di fuoco al Palaverde

VILLORBA Domenica a mezzogiorno il Palaverde di Villorba ospiterà l'anticipo della settima giornata del girone di ritorno con la grande sfida tra una lanciatissima De' Longhi TVB, che cavalca una striscia vincente di otto vittorie consecutive, e la capolista Alma Trieste. Sei punti dividono le due formazioni nel ranking del Girone Est di A2, comandato fin dalla prima giornata dai triestini ora a quota 32 punti, mentre la De' Longhi Treviso con il suo rush degli ultimi tempi è risalita fino al terzo posto a quota 26. Nell'ultimo turno Treviso ha battuto 84-67 Mantova al Palaverde, mentre Trieste ha vinto 97-79 con Ravenna. All'andata Trieste aveva vinto 91-83.

La squadra trevigiana domenica sarà al gran completo per tentare l'assalto alla vetta. Arbitrano Ursi, Boscolo e Raimondo, casse del Palaverde aperte dalle 10.30 per l'acquisto sul posto dei biglietti. Ancora disponibili biglietti solo per il settore Non Numerati, da Trieste arriveranno ben duecento tifosi. "Rispetto all'andata siamo due squadre diverse, loro avendo tenuto l'ossatura dello scorso anno a inizio torneo erano nettamente superiori a tutti, questa è una partita che certamente sarà diversa" dichiara coach Pillastrini a poche ore dall'inizio del match. "Noi abbiamo inserito Lombardi e Swann e anche loro non sono la stessa squadra. Loro hanno vinto bene l'ultima con Ravenna puntando sull'anima storica della squadra come Prandin e Coronica, dimostrando di aver superato il momento difficile. Affrontiamo una squadra fortissima e proprio per questo vincere domenica sarebbe molto importante per la classifica e la convinzione della squadra. Si, veniamo da otto vittorie consecutive, ma non conta, si parte sempre da zero sia se si viene da un filotto di vittorie sia se si perde. Ci stiamo preparando per fare una grandissima partita, c'è grande carica nella squadra e sappiamo che loro verranno qui con una forma ritrovata per fermarci. Ma se faremo una grande partita come è nelle nostre possibilità possiamo vincere, sarebbe una spinta forte anche per il futuro della nostra stagione."