Treviso Basket torna in campo: prima amichevole contro Trieste

Prima partita della stagione per la De' Longhi Treviso Basket, che dopo i primi dieci giorni di lavoro fisico e tecnico scenderà in campo domani, venerdì, a Cervignano (Udine) al Palasport di Piazza Lancieri d'Aosta (ingresso libero) alle 20.30 per affrontare la Pall. Trieste di coach Dalmasson. Il coach trevigiano Max Menetti potrà così vedere all'opera i nuovi Nikolic e Parks, inseriti nel telaio già collaudato composto da Logan, Uglietti, Imbrò, Chillo, Severini, Alviti e i giovani Saladini e Bartoli, più gli altri ragazzi che sono aggregati per questa fase della preparazione.

Dopo questa amichevole (della quale si troveranno aggiornamenti, tabellino e interviste post gara nella pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket domani sera) la squadra partirà già sabato per Domegge di Cadore, sede anche quest'anno del ritiro in altura. A Domegge tra gli intensi allenamenti previsti anche due eventi che coinvolgono sponsor della De' Longhi Treviso Basket: lunedì 26 al mattino visita alla DBA Group a Santo Stefano di Cadore, nella sede storica dell'azienda, presenzierà uno dei titolari, Stefano De Bettin e le autorità di Santo Stefano. Giovedì 29 alle 19.00 la squadra sarà ospite al Supermercato Super W di Lozzo di Cadore (Gruppo Vega) per foto e autografi. Dalle 16.30 alle 18.30 lo staff di TVB farà giocare i bambini con gadget e sorprese nel canestro che verrà posizionato fuori del punto vendita.

Sabato 31 ore 18.30 partita amichevole nella palestra di Domegge (Ingresso libero) con gli Stings Mantova, prima del rientro a Treviso.