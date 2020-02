Memorial Gabriele Santon: Treviso Basket sconfitta da Trieste nel finale

Partita spettacolare e combattuta, quella andata in scena al Palacicogna nel 1° Memorial Gabriele Santon: vince l'Allianz Pallacanestro Trieste in volata, trovando nell'ultimo quarto lo spunto giusto per avere ragione della De' Longhi Treviso 84-89.

La partita, intitolata alla memoria dell'ex presidente del Ponzano Basket scomparso a dicembre, vede un buon avvio da parte di Treviso, capace di salire sul 12-6 con un break di 10-0 firmato Almeida e Parks. Dall'altra parte Trieste risponde con Hickman e Justice, e alla prima pausa il punteggio è in parità sul 16-16. La seconda frazione è un festival delle triple: Justice e Cooke producono il primo allungo triestino sul 20-28, ma dall'altra parte Almeida è caldissimo (già 17 punti all'intervallo) e fa rientrare la De' Longhi, che nel finale trova il sorpasso con Fotu, per il 41-40 di metà gara. La gara rimane combattutissima anche nel terzo periodo, e fra break e controbreak si arriva all'ultima pausa sul 58-61. Si segna tanto, il pubblico si diverte e si entra negli ultimi minuti col punteggio ancora in equilibrio (72-74). Qui Jones (alla fine premiato come MVP dell'incontro) e Hickman si scatenano, con un parziale di 9-0 che fa allungare le mani sulla partita all'Allianz. Treviso non vuole mollare e torna ancora a -4, e poi nel finale la tripla di Logan vale anche il -3 sull'84-87. Rimangono però solo pochi secondi, e i liberi di Cavaliero sono quelli che sigillano la vittoria triestina.