Treviso Basket: gli Under 20 sono campioni d'Italia, Virtus Bologna annientata in finale

TREVISO Una pagina indelebile nella storia del Treviso Basket è stata scritta nelle scorse ore al PalaRuffini di Torino dove i ragazzi di coach Francesco Tabellini hanno conquistato il primo storico scudetto giovanile della società trevigiana, nata sei anni fa, battendo in finale la Virtus Bologna per 84-55 e completando così una “perfect season” senza sconfitte fin dalle fasi preliminari.

La finale con Bologna è stata una partita dominata fin dall'inizio dalla Tvb, che ha meritatamente portato a termine il grandissimo lavoro svolto dalla squadra, dello staff tecnico e dalla società del Presidente Paolo Vazzoler. Al momento del fischio finale è iniziata la festa, andata avanti per diverse ore prima negli spogliatoi e successivamente anche nel quartier generale della squadra trevigiana. L'altra formazione della De' Longhi Treviso Basket sarà invece in campo lunedì 30 aprile al Palaverde per gara 1 dei playoff contro Trapani.