Heineken Champions Cup, ecco i Leoni che affronteranno il Leinster

Ultimo impegno di Heineken Champions Cup per i Leoni che, domani pomeriggio ore 14:00 allo Stadio Monigo, chiuderanno la loro avventura nella massima competizione europea per club affrontando il Leinster Rugby. Il match sarà diretto dall’arbitro inglese Karl Dickson che verrà assistito da JP Doyle e Anthony Woodthorpe. Del match ha parlato Barbini, che domani guiderà il gruppo da capitano: “Leinster è una delle squadre più forti del momento, di sicuro la più in forma in Europa e con una lunga striscia positiva di risultati. In casa da loro abbiamo fatto bene, in questi ultimi anni li abbiamo sempre messi in grossa difficoltà, sappiamo dove colpire e il pubblico di Monigo potrà essere il nostro sedicesimo uomo in campo. Vogliamo chiudere nel miglior dei modi la nostra stagione in Champions Cup”

Il XV iniziale dei Leoni vedrà sulle ali Angelo Esposito e Monty Ioane con quest’ultimo alla 50esima presenza in biancoverde, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Jayden Hayward. Reparto dei centri composto da Luca Morisi e Marco Zanon. In mediana Ian Keatley sarà affiancato da Tito Tebaldi. Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea i piloni Federico Zani e Simone Ferrari insieme al tallonatore Hame Faiva. Seconda linea composta dalla coppia: Alessandro Zanni ed Eli Snyman. In terza linea agiranno i flanker Marco Barbini, nelle vesti di capitano, ed Abraham Steyn, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi al rientro dalla squalifica.

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito, 13 Luca Morisi, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Tito Tebaldi, 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Marco Barbini (C), 5 Eli Snyman, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Hame Faiva, 1 Federico Zani

A disposizione: 16 Tomas Baravalle, 17 Nicola Quaglio, 18 Cherif Traore, 19 Irné Herbst, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Marco Lazzaroni, 22 Antonio Rizzi, 23 Tommaso Benvenuti

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Derrick Appiah, Ignacio Brex, Dean Budd, Dewaldt Duvenage, Marco Fuser, Ornel Gega, Engjel Makelara, Nasi Manu, Sebastian Negri, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Ratuva Tavuyara, Charly Trussardi.

Arbitro: Karl Dickson (RFU)

Assistenti: JP Doyle (RFU) e Anthony Woodthorpe (RFU)

TMO: Rowan Kitt (RFU)