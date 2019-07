Cominciata ufficialmente la stagione sportiva 2019/20 del Benetton rugby

L’attesa è ormai finita: oggi è cominciata ufficialmente la nuova stagione sportiva che vedrà il Benetton Rugby partecipare per il decimo anno consecutivo al Guinness PRO14 e per la ventunesima volta alla Heineken Champions Cup. La preparazione dei Leoni proseguirà senza tregua, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime cinque settimane. Il 19 agosto il gruppo lascerà Treviso e si trasferirà sino al 24 a Calalzo di Cadore sede del ritiro estivo. Seguirà una settimana di pausa prima di ricominciare in vista dei primi impegni ufficiali.

La nuova stagione vede le ferme conferme per quanto concerne l’area dirigenziale sportiva del ds Antonio Pavanello insieme al team manager Enrico Ceccato. Nessuna novità neanche nello staff tecnico, dove l’head coach Kieran Crowley sarà assistito per la quarta stagione da Marco Bortolami (avanti/touche), Ezio Galon (trequarti), Marius Goosen (difesa), Fabio Ongaro (avanti/mischia) e dai video analyst Nicola Gatto e Mattia Geromel. Alcuni cambiamenti interesseranno invece l’area atletica, che al fine di una maggiore strutturazione, vede l’ingresso nello staff di due figure: Alberto Botter (professionista dall’esperienza ventennale in diverse discipline sportive tra cui rugby e per ultima una lunga militanza nello staff di Udinese Calcio, ndr) sarà il responsabile scientifico e Mario Disetti che ricoprirà il ruolo di assistente preparatori. Del gruppo faranno parte i confermati: Fabio Benvenuto, Giorgio Da Lozzo (responsabile area RTP), Riccardo Ton e Giacomo Vigna, quest’ultimo responsabile della performance.

A differenza dall’area della preparazione fisica, rimarranno intatti gli staff medici e fisioterapici che saranno composti, per quanto riguarda il primo gruppo da: Marco Cesana, Roberto Saccocci, Elvis Lela, Bruno Pauletti e Silvia Mazzariol; per il secondo da Marco Bazo (responsabile della performance), Nicolò Valerio (responsabile area RTP), Giacomo Mazzon, Mauro Lazazzara, Ennio Zaffalon, Filippo Filippetto e dalla consulente esterna Julia Headey. Gli avvicendamenti in rosa vedono invece il mediano di mischia Giorgio Bronzini ed il pilone Giuseppe Di Stefano trasferirsi al Rugby Viadana ed alle Fiamme Oro con la possibilità di rientrare in orbita biancoverde durante la stagione sportiva nelle vesti di permit players.

La giornata in Ghirada è cominciata alle ore 9:00 con la riunione tecnica d’inizio stagione che ha visto la partecipazione anche dell’intero consiglio direttivo del Benetton Rugby composto dal Presidente Amerino Zatta, dal vicepresidente Alfonso Fuselli e dai consiglieri: Christian Benetton e Vittorio Raccamari insieme ad Andrea Duodo. A dare il benvenuto è stato proprio il Presidente biancoverde: “Dopo una stagione che ci ha visti protagonisti per i risultati raggiunti, il desiderio per il prossimo anno è quello di riprendere da dove ci siamo lasciati. Quanto fatto conferma che il progetto cominciato tre anni fa è quello corretto, un progetto importante, un progetto su cui tutti noi crediamo. In vista della prossima stagione bisognerà prima di tutto confermare quello che abbiamo fatto, consolidando la nostra realtà, una realtà che vede una squadra ogni giorno di più acquisire una forte credibilità in Europa. La società sta ogni anno lavorando per mettere a punto ciò che occorre per permettere a tutti voi di performare al meglio”.

Il Presidente ha poi proseguito rivolgendo un messaggio ai permit players ed ai giocatori invitati presenti: “Complimenti per ciò che avete dimostrato la scorsa stagione nei vostri club, adesso sta a voi dimostrare le vostre qualità anche qui. Avete una grande opportunità e spero per voi che riusciate a coglierla”. Alle parole del Presidente Zatta hanno fatto seguito quelle del direttore sportivo Antonio Pavanello: “Ringrazio il nostro Presidente ed il consiglio direttivo per farci sentire parte di un club strutturato, che sa dove cosa vuole e dove vuole arrivare. Aggiungo anche il mio benvenuto a tutti: confermati, nuovi, permit players ed invitati che, come accaduto lo scorso anno, saranno fondamentali per la nostra crescita. Mi aspetto che anche in questa stagione avvenga lo stesso dal momento che si tratta di un gruppo ancora più numeroso che avrà modo di mettersi in mostra considerate le numerose assenze dei nazionali che prenderanno parte ai Mondiali. Infine per quanto riguarda lo staff, in linea con il nostro intento di cambiare il meno possibile, al fine di costruire un gruppo di lavoro sempre più coeso le sole novità sono rappresentate dai due nuovi preparatori fisici Mario Disetti ed Alberto Botter, quest’ultimo avrà la responsabilità di seguire l’area scientifica. Auguro a tutti il migliore in bocca al lupo in vista dell’importante stagione che ci aspetta”

Al termine della riunione la squadra divisa in gruppi ha svolto una sessione di fitness game in campo, nel pomeriggio ne ha fatto seguito una in palestra. Di seguito la rosa giocatori 2019/2020 momentaneamente così costituita:

PRIME LINEE

Derrick Appiah

Tomas Baravalle

Hame Faiva

Simone Ferrari

Ornel Gega

Engjel Makelara

Tiziano Pasquali

Nicola Quaglio

Marco Riccioni

Cherif Traore

Federico Zani

SECONDE – TERZE LINEE

Marco Barbini

Dean Budd

Marco Fuser

Toa Halafihi

Irné Herbst

Michele Lamaro*

Marco Lazzaroni

Nasi Manu

Sebastian Negri

Giovanni Pettinelli

Federico Ruzza

Eli Snyman*

Abraham Steyn

Alessandro Zanni

MEDIANI

Tommaso Allan

Dewaldt Duvenage

Ian Keatley*

Ian McKinley

Antonio Rizzi

Tito Tebaldi

Charly Trussardi*

TREQUARTI

Tommaso Benvenuti

Ignacio Brex

Angelo Esposito

Jayden Hayward

Monty Ioane

Luca Morisi

Ratuva Tavuyara

Alberto Sgarbi

Luca Sperandio

Marco Zanon

*= nuovi acquisti.

Infine il gruppo dei 42 giocatori è stato integrato da ben 21 profili, 6 dei quali sotto contratto con Benetton Rugby, giungendo così ad una rosa complessiva di 63 atleti. I giocatori in questione sono:

Filippo Alongi – invitato

Club: Mogliano Rugby

Ruolo: Pilone

Data di nascita: 27.04.2000

Damiano Borean – invitato

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Pilone

Data di nascita: 21.01.1997

Andrea Bronzini – invitato

Club: San Donà Rugby

Ruolo: Centro-Ala

Data di nascita: 29.06.1997

Matteo Canali – invitato

Club: Rugby Rovigo Delta

Ruolo: Seconda Linea

Data di nascita: 11.09.1998

Niccolò Cannone – permit player Benetton Rugby

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Seconda Linea

Data di nascita: 17.05.1998

Tommaso Coppo – invitato

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Ala-Estremo

Data di nascita: 22.03.1998

Andrea De Masi – invitato

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Centro

Data di nascita: 04.12.1998

Giacomo Da Re – invitato

Club: Mogliano Rugby

Ruolo: Apertura-Estremo

Data di nascita: 29.03.1999

Giuseppe Di Stefano – permit player Benetton Rugby

Club: Fiamme Oro

Ruolo: Pilone

Data di nascita: 18.03.1989

Matteo Drudi – invitato

Club: Accademia Nazionale Ivan Francescato

Ruolo: Pilone

Data di nascita: 30.09.2000

Riccardo Favretto – invitato

Club: Mogliano Rugby

Ruolo: Seconda Linea

Data di nascita: 18.10.2001

Edoardo Ferraro – invitato

Club: Mogliano Rugby

Ruolo: Tallonatore

Data di nascita: 09.05.1996

Mirco Finotto – invitato

Club: Mogliano Rugby

Ruolo: Terza Linea

Data di nascita: 20.03.1999

Michele Mancini Parri – permit player Benetton Rugby

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Pilone

Data di nascita: 13.05.1998

Lodovico Manni – permit player Benetton Rugby

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Terza Linea

Data di nascita: 30.01.1998

Andrej Marinello – invitato

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Tallonatore

Data di nascita: 20.11.1999

Matteo Moscardi – invitato

Club: Rugby Rovigo Delta

Ruolo: Centro

Data di nascita: 24.03.2000

Gianmarco Piva – permit player Benetton Rugby

Club: Rugby Rovigo Delta

Ruolo: Mediano di Mischia

Data di nascita: 16.08.1999

Luca Petrozzi – invitato

Club: San Donà Rugby

Ruolo: Mediano di Mischia

Data di nascita: 03.12.1995

Joaquin Riera – permit player Benetton Rugby

Club: Petrarca Padova

Ruolo: Centro

Data di nascita: 22.02.1994

Leonardo Sarto – invitato

Club: Svincolato

Ruolo: Ala

Data di nascita: 15.01.1992