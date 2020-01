La Fashion Cattel Monastier batte la Aper Perugia per 6-2

Sabato scorso 25 gennaio presso il bocciodromo comunale di via Nobel a Villorba (Tv), nella 12^ e terzultima giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A Raffa, la trevigiana Fashion Cattel Monastier ha ospitato la A.p.e.r. di Perugia. L’incontro ha visto gli alfieri trevigiani guidati da Paolo Bompan nel primo tempo guidare per 3-1, vincendo la terna e due Individuali. Nel secondo tempo nella specialità coppie anche se con un po' di difficoltà , con un Mirko Savoretti sofferente per un intervento subito al piede destro ad inizio settimana , recuperano e conquistano tre set , aggiudicandosi così la vittoria finale per 6-2, che li qualifica matematicamente per i Play Off. Lo score: G. D’Alterio-G. Signorini-Provenzano vs Mattioli-Rosi-Gori 8-0; G. D’Alterio vs Mattioli 8-5; Savoretti vs Brutti 5-8; Savoretti vs Brutti 8-2; G. D’Alterio-G. Signorini vs Gori-Rosi 8-1, 8-6; Savoretti-Coppola vs Brutti-Mattioli 3-8, 8-5. Gli altri risultati: Fontespina vs Montesanto 3-5; Montegranaro vs Boville Marino 3-5; Nova Inox Mosciano vs Città di Rende 6-2.Classifica girone 2: Boville Marino 28, Fashion Cattel 26, Montesanto 23, Nova Inox Mosciano 19, Fontespina 15, Aper 13, Montegranaro 7, Città di Rende 5. Girone 1 : Castelverde vs Vigasio Villafranca 4-4 ;Cvm Moving System vs Invoice C.B. Cagliari rinv. 01/02/2020; Mp Filtri Caccialanza vs Enrico Millo 3-5 ;Rubierese Arag vs Virtus SS Assunta Mamanero 7-1. Classifica: Enrico Millo 28, Rubierese Arag 26, Cvm Moving System 22*, Mp Filtri Caccialanza 19, Vigasio Villafranca 18, Invoice C.B. Cagliari 10*, Virtus SS Assunta Mamanero 6, Castelverde 2. *una partita in meno (foto Fashion Cattel Monastier)

A MOTTA DI LIVENZA: ANGELO SCICCONE (GIORGIONE3VILLESE) E SANDRO GARATTI – ALESSANDRO BUSATO – ALESSANDRO ROSSETTI (FURLAN ARTICO OMO) La bocciofila Furlan Artico Omo di Motta di Livenza (Treviso) guidata da Flavio Girotto ha organizzato i Campionati Provinciali, Individuale categoria A e Terna categoria B, le fasi eliminatorie si sono disputate al mattino le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Aldo Moro a Motta di Livenza alla presenza di un folto pubblico. Nella massima categoria “A” individuale si è laureato Campione Provinciale Angelo Sciccone alfiere della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto superando il giovane Nicola Buson portacolori dell’Azzurralpina di Caerano di S. Marco, al terzo posto Enzo Boschiero della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto e Sergio Bellato dell’Olimpia di Treviso. Nella Terna categoria “B” si sono laureati Campioni Provinciali Alessandro Rossetti – Sandro Garutti – Giuliano Busato della Furlan Artico Omo di Motta di Livenza impostesi su Cesare Benassi – Livio Perin – Walter Zanetti della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, ha diretto il signor Renato De Piccoli. (foto campionati provinciali)

BOCCE ROSA: A BARDOLINO SFUGGE LA VITTORIA A MANUELA RUSSOLO A Bardolino (Verona) la locale bocciofila ha ottimamente organizzato il “ Memorial Paroni “ gara nazionale Femminile che ha visto un’ottima partecipazione delle atlete categorie A (22), B (22), C (68). Grande prova della opitergina Manuela Russolo portacolori della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, che nelle fasi eliminatorie ha superato partite molto combattute della massima categoria A e che nella finale è stata superata dalla vincitrice Ilaria Treccani della Arcos Brescia Bocce , al terzo posto Angiolina Guarnieri della Monteclarense di Brescia e Maria Grazia Guazzoni della Possaccio di Verbania, ha diretto Sandro Sartori di Verona.

LUIGI COPPOLA E MIRKO SAVORETTI (MONASTIER) SUL PODIO A MORROVALLE Domenica 26 gennaio la bocciofila Morrovalle (Macerata) ha organizzato il “ 18° Gran Premio Città di Morrovalle – 2° Trofeo Banco Marchigiano “ gara nazionale valida Circuito Elite riservata per 128 individualisti delle categorie A1 e A. La manifestazione ha visto la vittoria di Luca Santucci della Boville di Roma superando nella finale Piero Bonfigli della Montegranaro di Ascoli Piceno, ottimi terzi classificati Luigi Coppola e Giuseppe D’Alterio portacolori trevigiani della Monastier, ha diretto il signor Remo Giovanelli.