Domenica al Palaverde arriva Brescia, Treviso a caccia di punti

None giornata di Serie A per la De' Longhi Treviso Basket, che riceverà domenica alle 17.30 al Palaverde la Germani Brescia. Dopo le prime 8 giornate, TVB è a quota 6 punti, mentre Brescia è nella parte alta della classifica, facendo parte del gruppo delle terze con 10 punti, dietro solo a Virtus Bologna e Brindisi. Nell'ultimo turno la De' Longhi ha perso a Bologna con la Virtus (84-79), mentre la Germani ha vinto 91-74 con Varese con 19 di Abass e 18 di Landsdowne. Squadra al completo per coach Max Menetti.

Jordan Parks, ala di TVB: «La partita con Bologna, anche se non siamo riusciti a portarla a casa, ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con chiunque. Domenica arriva al Palaverde una delle squadre piu' forti di questo inizio stagione, Brescia sta dimostrando tutto il suo valore e verrà a Treviso per continuare a vincere. Noi non abbiamo alternative, dobbiamo giocare al massimo e difendere con energia per tutta la partita, senza pause. Solo se eliminiamo alti e bassi e giochiamo con continuità possiamo battere squadre come Brescia, e con l'aiuto del nostro pubblico ci proveremo».

LA SETTIMANA DEL DIABETE, PARTITA DEDICATA A "NASTRINO INVISIBILE" Il 14 novembre è stata la giornata mondiale del diabete e TVB, in partner con l'associazione Nastrino Invisibile, dedicherà la partita a questa tematica. I volontari di Nastrino Invisibile saranno al Palaverde per TVB-Brescia a distribuire materiale informativo e gadgets, le squadre entreranno in campo per la presentazione con una t-shirt dedicata, nell'intervallo i partecipanti invitati dall'associazione giocheranno in campo, a fine gara verranno venduti per beneficenza i panettoni di Nastrino Invisibile.