Il Treviso Calcio mette a segno due nuovi colpi dal mercato: ecco Callegaro e Pasqualini

TREVISO La società A.C.D.Treviso ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di due calciatori che faranno parte della rosa della prima squadra: Carlo Callegaro nato il 02-09-1998, difensore proveniente dall' F.C.Venezia e Davide Pasqualini nato il 06-04-2000, attaccante scuola F.C.Torino, proveniente dal Pinerolo. Entrambi i giocatori sono già a disposizione dell'allenatore Alessio Pala.

DAVIDE PASQUALINI - Si chiama Davide Pasqualini, è di Torino, ha 17 anni e arriva nel capoluogo con la valigia piena di sogni e di speranze, tipico della sua età. Carattere molto tranquillo, un adolescente atipico rispetto a tanti altri, dedito al lavoro sia in campo che tra i banchi di scuola dove è molto bravo. E’ qui a Treviso per dimostrare anche la sua abilità tra il rettangolo verde e che gli oltre 40 gol realizzati l’anno scorso con gli Allievi Nazionali del Pinerolo, che sono valsi la semifinale nazionale (dove tra l’altro ha segnato) poi persa contro il Sigma Cagliari, non sono stati una fatalità ma che fanno parte del suo DNA.

DAVIDE PRESENTATI AI TIFOSI E PARLACI UN PO’ DEL TUO PERCORSO CALCISTICO...

“Mi chiamo Davide Pasqualini e sono un attaccante. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Torino, la scorsa stagione sono andato a Pinerolo a disputare il campionato Allievi Nazionali e quest’anno appena è arrivata la chiamata del Treviso non ci ho pensato due volte e ho colto la palla al balzo”

DAVIDE E’ ORMAI UN MESE CHE TI ALLENI CON LA TUA NUOVA SQUADRA. QUALI SONO LE TUE SENSAZIONI?

“Molto positive, faccio parte di un gruppo fantastico, mi trovo bene con tutti e potermi confrontare quotidianamente con tanti bravi giocatori è un privilegio che voglio sfruttare al massimo.Ogni allenamento per me è qualcosa d’importante perchè giorno per giorno mi fa crescere”

SEI GIUNTO IN UNA CITTA’ COMPLETAMENTE DIVERSA DALLA TUA TORINO.PENSI TI TROVERAI BENE?

“Sicuramente. E’ la prima volta che mi trasferisco in un’altra città, sarà un esperienza che mi porterò sempre nel mio cuore e che mi farà crescere in fretta perchè adesso devo dimostrare che so cavarmela anche da solo lontano dalla famiglia.Torino mi manca, credo sia normale, ma Treviso è una stupenda città a misura d’uomo. La gente è molto cordiale, mi sono già abbastanza ambientato“

DOVRAI DIVIDERTI TRA BANCHI DI SCUOLA E CAMPO DA CALCIO...

“Già, devo frequentare il quarto anno di Liceo Scientifico, oltre al calcio ci tengo molto a far bene anche a scuola”

HAI LA FORTUNA DI ESSER ALLENATO DA UN ALLENATORE COME ALESSIO PALA CHE AMA TANTISSIMO FAR CRESCERE I GIOVANI...

“Poter lavorare con Mr Pala è una fortuna enorme. Riesce a tirar fuori il meglio di noi stessi. Ha dei metodi di lavoro veramente validi ed è indiscutibile la sua preparazione. Per quel che mi riguarda ammetto che capita che lo faccio arrabbiare, sono giovane ed ogni tanto incappo in qualche ingenuità, però se non mi redarguisse mi preoccuperei perchè significherebbe che sono un caso disperato. Sento la sua fiducia, la stessa che ha nei confronti di tutti i miei compagni. Il mister è un tecnico molto ambizioso e ci stà trasmettendo tante sensazioni positive oltre ad insegnare bel calcio”

CHE COSA TI ASPETTI DA QUESTO CAMPIONATO?

”Personalmente è una grande occasione. Devo e voglio farmi trovare pronto e dimostrare che posso giocare in un campionato e un team importante. Sarà una stagione lunga ed impegnativa. La società è stata chiara, vuol vincere e sono convinto che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. La squadra è molto seguita e noto passione da parte dei nostri tifosi. Mi auguro che sia un’annata indimenticabile”.

