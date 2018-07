Treviso Calcio: Albino Pillon è il nuovo tecnico della formazione Juniores Élite per il 2018/19

TREVISO La società A.C.D. Treviso ha annunciato di aver affidato, per la stagione 2018-2019, la guida tecnica della formazione Juniores Élite a Albino Pillon, nell’ultima stagione allenatore della rappresentativa regionale del Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. e referente tecnico regionale veneto per la nazionale italiana categorie Juniores e Allievi. Albino Pillon, 54 anni, trevigiano, allenatore UEFA A, partito con le giovanili di Casale sul Sile, Giorgione, Treviso e Montebelluna per poi passare in prima squadra con il ruolo di allenatore in seconda, del fratello Giuseppe Pillon, a: Treviso, Ascoli, Reggina, Livorno, Empoli e Pisa. "Sono molto contento di tornare ad allenare nel Calcio Treviso" dichiara Pillon, "in questa piazza ho lavorato per tredici anni, importante continuare la ripartenza iniziata la scorsa stagione con l’obiettivo di riportare il settore giovanile biancoceleste ai bei fasti di un tempo".