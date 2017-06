Treviso Calcio: Andrea Teodori è il nuovo e atteso allenatore della Juniores

TREVISO La società A.C.D.Treviso ha ufficializzato in questi ultimi giorni l’arrivo di Andrea Teodori al quale viene affidata la guida tecnica della squadra Juniores per la stagione 2017-18. Nato a Roma il 18 Dicembre del 1977, Mr. Teodori è reduce dalla positiva esperienza nel settore giovanile della Vigontina San Paolo durata la bellezza di quattro anni. Allenatore carismatico e particolarmente meticoloso, oltre che altamente qualificato, ha un metodo di lavoro molto apprezzato perchè la risultante è una moderna interpretazione del gioco del calcio.

Persona schietta e sincera, ama aggiornarsi continuamente per esser al passo con i tempi e offrire un alto livello d’insegnamento ai suoi calciatori. Non a caso è vice campione della categoria Allievi elite 2016-2017 e qualche team di serie D si era avvicinata a lui in questi giorni. Il consulente di mercato biancoceleste Silvano Blanditi lo aveva già segnalato da tempo alla dirigenza dell’A.C.D che ha ritenuto opportuno chiudere quanto prima l’accordo con questo giovane tecnico romano ma ormai padovano d’adozione.

Queste sono le sue dichiarazioni ufficiali: ”E’ un progetto ambizioso quello che sta nascendo nel capoluogo e sono felice di farne parte. Al di la dell’aspetto tecnico e della bontà di quanto programmato, c’e’ una notevole opportunità di crescita per tutti. La figura di un maestro di calcio come quella dell’allenatore della prima squadra, Alessio Pala è una garanzia assoluta sia per noi che per i ragazzi che ci seguiranno nel nostro percorso. Anche se mi ha cercato qualche serie D e qualche Eccellenza, dentro di me lo stimolo maggiore me lo ha dato il Treviso. Ci sono persone serie e qualificate e ripeto le motivazioni sono importanti e quello che mi offre la presidenza Visentin, rispecchia in toto il Teodori pensiero“.