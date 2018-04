Treviso calcio chiude il campionato al secondo posto, contro Caerano finisce 2-2

TREVISO Classica partita di fine stagione, con il Treviso che ha provato in tutti i modi a portare a casa la vittoria ma non c’e’ riuscito. Al doppio vantaggio iniziale dei due bomber di coppa Garbuio e Lipe, hanno risposto i locali con l’esperto Gobbato ed Adami.

Uniche note negative, i brutti infortuni occorsi a Carraro in panchina per onor di firma, Fusciello e Seno. Fortunatamente la stagione è finita e il Treviso la chiude al secondo posto solitario e con il Trofeo Regione Veneto in cassaforte. L'appuntamento a questo punto punto è per il prossimo campionato.