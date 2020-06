Treviso Academy, presentato il nuovo allenatore: Enrico Cunico

Enrico Cunico è il nuovo allenatore del Treviso Academy per la stagione 2020/2021. La comunicazione ufficiale è avvenuta oggi, mercoledì, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala stampa dello stadio "O.Tenni" di Treviso. «Per noi è un piacere poter comunicare l’accordo con il nuovo mister che rappresenta una sicurezza in termini umani e professionali – sottolinea Gigi Sandri, presidente di Treviso Ac. – I prossimi mesi saranno molto importanti per il nostro progetto e il mister avrà il tempo necessario per costruire le basi mi auguro per un percorso di soddisfazioni. Voglio anche ringraziare di cuore mister Andrea Da Rold per il lavoro svolto con noi».

Enrico Cunico, classe 69, ha allenato, tra le altre squadre, Montebelluna e Venezia in serie D, due anni il Marano Vicentino in Eccellenza e serie D, mentre con la Luparense nei campionati di Promozione, Eccellenza e serie D. «Non posso che ringraziare la società e il Consorzio Treviso Siamo Noi per la fiducia accordatami – dice mister Cunico – Arrivo con entusiasmo in una società seria e volenterosa. Sono sicuro che insieme daremo il massimo per affrontare il prossimo campionato. La coesione per superare anche le difficoltà è la base di partenza. La mia ricetta? Il lavoro sul campo!».