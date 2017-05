Il Treviso calcio si rifà il look: ecco le nuove divise e i prodotti per il fitness dei giocatori

TREVISO La società A.C.D. Treviso ha comunicato nella giornata di lunedì di aver raggiunto il rapporto di collaborazione e di partnership con due importanti realtà. La Fit-4-Life di Padova e la Tuscany Sartoria di Pistoia. Fit-4-Life, distributore autorizzato dei prodotti Fit-Line di integratori naturali per il benessere fisico e mentale, adattati sia agli sportivi e non in quanto certificati antidoping dal ministero della salute, è una realtà gestita da Giada El Jabri. Sono prodotti dalla notevole efficacia che nel calcio stanno avendo riscontri positivissimi, garantendo prestazioni ad alto livello.

In questa stagione,nel suo primo anno nel calcio, la Fit-4 Life ha collaborato inizialmente con il calciatore Andrea Nobile, passato dall'Abano Calcio al Piacenza in Lega Pro, quindi ha rifornito l'A.C. Mestre, l'U.S.Triestina e il Pescara Calcio a 5. Già solamente con l'elenco dei seguenti sodalizi, il prodotto si pubblicizza da solo. Il Mestre è stato promosso in Lega Pro, la Triestina ha vinto la finalissima play off e sembra destinata al salto di categoria, mentre il Pescara C5 ha vinto la Coppa Italia, la Regular Season, la Coppa Italia ed ha disputato la finale di Winter Cup. Il Treviso, oltre ad usufruire dei prodotti, sarà anche distributore e quindi per chi fosse interessato, potranno esser acquistati anche presso la società e ovviamente anche per la squadra del capoluogo verranno in seguito organizzati dei clinic per spiegare bene come utilizzare al meglio gli integratori Fit-Line.



Particolarmente apprezzati i prodotti da Matteo Serafini, bomber da oltre 200 gol tra i professionisti, salito agli onori della cronaca per aver realizzato una tripletta contro la Juventus di Gigi Buffon nel 2007, quando vestiva la maglia del Brescia. Attualmente l'attaccante fa parte della rosa della Triestina 1919 con la quale sono stati tenuti alcuni incontri informativi, che hanno portato la società alabardata ad accettare di buon grado la partnership e a diventare consumatrice della linea Fit-Line.

Altra importantissima novità è la partnership con Luca Potenti, titolare della Tuscany Sartoria azienda di abbigliamento maschile ubicata in Toscana a Pistoia e che offre prodotti su misura e pronto moda, così come gli accessori. Ogni singolo elemento è realizzato con i migliori materiali del mondo, e ogni elemento è attentamente costruito per il cliente e offerto ad un prezzo vantaggioso ed un altissimo standard qualitativo, e allo stesso tempo stanno rivoluzionando il classico sistema di vendita comprimendo la filiera produttiva e offrendo l’esclusivo servizio a domicilio che consente di azzerare i costi di gestione, così da offrire prodotti sartoriali a prezzi nettamente più accessibili rispetto alle classiche boutique, e proponendo al cliente un’attenzione nella consulenza e nel servizio ineguagliabili.

"Sono felice di aver trovato immediatamente l'accordo con queste due realtà - ha detto il presidente Visentin - Ringrazio Giada El Jabri che portandoci Fit-Line ci consente di usufruire di integratori di fascia altissima, mentre faccio un plauso all'amico Luca Potenti, un vero artista, che darà quel tocco di classe alla nostra squadra. Treviso è da sempre una città bellissima. Anche se siamo in Promozione ,noi la rappresentiamo essendo la prima squadra cittadina. Credo dal mio modesto punto di vista, che sia il minimo adeguarsi alla piazza ,onorandola e rispecchiandola con un restyling importante. La Prima squadra e lo staff al seguito in occasione delle gare in casa e in trasferta, si presenteranno vestiti in perfetto ordine, indossando giacca e cravatta rigorosamente con i colori sociali prodotti dalla Tuscany Sartoria. Del resto se dobbiamo rilanciare l'immagine di questa società è bene farlo a 360°, curandone i dettagli anche nell'abbigliamento di rappresentanza".

Gallery