Operazione nostalgia del Treviso calcio, in panchina arriva Gianfranco Bellotto

La notizia, molto velocemente, si è diffusa nel pomeriggio ed è poi diventata ufficiale, suscitando forte emozione e nostalgia tra i tifosi. Gianfranco Bellotto, 70 anni, padovano di Camposampiero, già in passato allenatore del Treviso calcio, che guidò nei campionati di serie B tra il 1997 ed il 2000, torna sulla panchina dei biancocelesti. Un colpo clamoroso quello messo a segno dalla neonata società Treviso Academy (promozione) che solo poche ore prima aveva esonerato mister Francesco Feltrin a causa dei risultati deludenti di questa prima fase di campionato.

Da calciatore Bellotto ha giocato in serie A ed in serie B con Ascoli e Sampdoria tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. Da allenatore ha guidato Fidelis Andria, Venezia, Treviso, Cagliari, Modena, Vicenza, Salernitana, Novara e Ragusa (l'ultima esperienza datata 2013, per un solo mese, prima di dimettersi).

Che Treviso era quello di Bellotto? Non fu certamente semplice ereditare la formazione biancoceleste (all'epoca la società era presieduta da Renzo Barcè) da un totem come Bepi Pillon. Nonostante ciò Bellotto riuscì a garantire, nel suo triennio, una tranquilla salvezza alla società, facendo a tratti sognare i tifosi. Nel campionato 1997/1998 il Treviso (giocò in quella stagione le gare casalinghe allo stadio Monigo in attesa di rimettere in sesto il Tenni) chiuse con un ottimo ottavo posto (52 punti), grazie ai 9 gol del "mitico" Fiorio (il condottiero che aveva trascinato il Treviso alla cadetteria) e ad una squadra solidissima, composta da giocatori espertissimi e di valore come Ezio Rossi, Susic, Bonavina, De Poli, Pasa, Boscolo, Checco Maino, Margiotta, Mondin oltre al russo Talalaev, unico straniero in rosa.

La stagione successiva venne confermato l'ottavo posto (56 punti) ma con un andamento molto diverso: nel girone d'andata la squadra di Bellotto stazionava nelle posizioni di vertice (una sola sconfitta nel girone d'andata) ma poi crollò in primavera, uscendo dalla lotta per la promozione. Di quella squadra, oltre alla più bella divisa mai indossata dal Treviso (maglia stile Argentina con pantaloncini e calzettoni neri), si ricordano importanti giocatori molto esperti, dati per "finiti" ma letteralmente rigenerati dall'aria della Marca come Lantignotti, Alessandro Orlando e Damiano Longhi oltre ad altri elementi di valore come Bosi (in seguito allenatore della primavera trevigiana) e Luigi Beghetto che per anni sarà guida e vera e propria anima del Treviso, oltre ad essere un idolo della curva (Chi non ricorda il coro "Gigi Beghetto fa gol"?).